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Jose Mourinho mandou um recado a Vinicius Jr e ao restante do elenco do Real Madrid: a reputação não garante lugar no time no Bernabéu. Enquanto a equipe se prepara para uma exigente sequência de jogos no inverno, o técnico português deixou claro que a titularidade deve ser conquistada nos treinos, não concedida pelo status.

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Mourinho mira o futuro

O técnico do Real Madrid afastou as preocupações com o início difícil de temporada de Vinicius e voltou as atenções para a exigente programação de inverno. Depois que o brasileiro admitiu falta de preparação após a Copa do Mundo, o treinador tratou de deixar as dificuldades passadas para trás. Com a Copa do Rei e a Supercopa no horizonte, ele acredita que as próximas semanas representam uma grande oportunidade para o ponta recuperar sua melhor forma.

O português espera uma reação de seu principal jogador, que recentemente ficou de fora enquanto Diomande se destacou em seu lugar. "O verão passou, agora é inverno. O que nos interessa é o presente. O importante é como ele se prepara para este período decisivo. A Copa do Rei também está chegando, depois vem a Supercopa, esperamos que em dois jogos, e acumulamos o jogo de fevereiro... Esperamos um bom Vinicius", afirmou Mourinho, segundo o Sport.

De "enorme problema" a resposta aos críticos

Mourinho criticou a volatilidade dos rumores no futebol e saiu em defesa de Vinicius após os gols recentes do atacante contra Singapura e Japão. Apenas algumas semanas depois de ser chamado de "enorme problema" para o Real Madrid, o brasileiro rapidamente calou seus críticos e mudou o discurso da imprensa. Para o treinador, porém, o que se dizia fora do clube nunca teve importância.

"Algumas semanas atrás, as pessoas falavam de Vinicius como o enorme problema do Real Madrid. Agora, depois dos gols contra Singapura e Japão, já falamos de outras coisas. Sobre Vinicius, digo o mesmo que há quatro ou cinco semanas. Ele é um jogador incrível, nós o adoramos, precisamos dele."

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Sem espaço para egos no Bernabéu

Mourinho foi especialmente firme ao ser questionado se Vinicius Jr seria titular ou reserva nas próximas semanas. Ele aproveitou a oportunidade para estabelecer um padrão para todo o elenco, reforçando sua conhecida postura de privilegiar o mérito. "Titular, no banco, na arquibancada... não importa. Aqui não temos jogadores com privilégios, não há jogadores que devam jogar por decreto. Há um grupo que joga pelo Real Madrid. O Real Madrid precisa ter um elenco forte e muitos bons jogadores", declarou enfaticamente o ex-técnico do Chelsea.

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O plano do treinador para a temporada envolve uma ampla rotação, e ele alertou que alguns nomes de peso podem até ficar fora da relação para os jogos. Mourinho observou que espera contar em breve com mais de 23 jogadores em condições de atuar, o que tornará inevitáveis as decisões difíceis. "Quero jogadores que me deem opções para fazer uma grande temporada. Quero mais de onze jogadores meus", acrescentou.

Reflexões sobre passado e presente

Em sua segunda passagem pelo Real Madrid, Mourinho se recusou a comparar o elenco atual ao lendário grupo de 2010. Ele lembrou que, em sua primeira passagem, o grupo sacrificou tudo para vencer, embora tenha admitido que a relação mudou durante sua última temporada.

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"Minha sensação era de que o trabalho estava feito e de que, para o clube, era melhor iniciar uma nova etapa com alguém de perfil diferente do meu. Eles não poderiam ter escolhido melhor o meu sucessor (Ancelotti)", refletiu.