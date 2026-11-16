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O Chelsea segue monitorando Jose Antonio Morante, ponta-direita de 19 anos do Real Betis, apesar de ter tido uma primeira investida pela contratação rejeitada durante a janela de transferências de verão. O clube espanhol respondeu à sondagem com um novo contrato para o jovem, válido até junho de 2030 e com cláusula de rescisão de 25 milhões de libras.

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Chelsea monitora jovem campeão espanhol

Segundo o veículo espanhol ABC, dirigentes de Stamford Bridge acompanham de perto o desenvolvimento de Morante desde que ele passou a integrar a equipe principal em Sevilha neste ano. Dirigentes do clube do oeste de Londres fizeram o primeiro contato durante a janela de transferências do verão europeu, após as atuações de destaque do jogador na conquista da Espanha no Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA. Embora a primeira abordagem tenha sido rejeitada, o clube da Premier League pode voltar a procurá-lo, já que segue em busca dos jovens talentos mais promissores da Europa.

Ponta versátil prioriza espaço no clube andaluz

Há muito considerado uma futura estrela nas categorias de base da Espanha, o atacante de 19 anos atua principalmente pela direita, mas também se sente à vontade na ponta esquerda. Sua rápida ascensão no cenário internacional foi seguida pela estreia na La Liga pela equipe principal e por seu primeiro gol na primeira divisão espanhola.

Apesar do interesse vindo da Inglaterra, atraído por sua crescente reputação, a reportagem observa que o jovem segue totalmente concentrado em ter sucesso no clube andaluz pelo qual torce desde a infância. O Betis demonstrou confiança em seu potencial ao prorrogar seu vínculo até 2030, embora a cláusula de rescisão de 25 milhões de libras deixe aberta a possibilidade de uma futura transferência.

Tradição familiar nas touradas compõe um cenário singular

Enquanto o jovem atacante ganha a vida driblando defensores, ele é filho do renomado toureiro Jose Antonio Morante de la Puebla, de 47 anos, apelidado de “Rei dos Toureiros”. Em abril, duas semanas depois de deixar a aposentadoria, ele precisou passar por uma cirurgia de duas horas após sofrer um ferimento retal de cerca de 10 cm, uma lesão no esfíncter e uma perfuração do reto causados por um touro de cerca de 508 kg chamado Clandestino, na arena Maestranza, em Sevilha.

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Ao recordar o episódio, seu pai admitiu: “Passei uma noite bastante difícil. Foi o ferimento que mais me machucou. Sentia uma dor imensa e também muito medo, porque achava que estava sangrando. Tive medo de que tivesse atingido minhas entranhas. Quando cheguei à enfermaria e vi que o sangramento era pequeno, fiquei mais tranquilo, mas doeu muito.”

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Entradas durante os jogos rendem primeiro gol

À parte da fama da família, o jovem ponta tem se concentrado em fazer a diferença na La Liga nesta temporada. Até agora, marcou uma vez em duas partidas na primeira divisão, ambas após sair do banco. Ele precisou de apenas quatro minutos em campo para marcar o quinto gol de sua equipe na vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna, em outubro, antes de atuar por 12 minutos no triunfo por 2 a 0 contra o Elche, no início de novembro. Os olheiros do Chelsea continuarão acompanhando seu progresso em Sevilha.