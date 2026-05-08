Jorthy Mokio se pronuncia no Instagram após a escolha da seleção e aborda as regras da FIFA

Jorthy Mokio decidiu passar a defender a seleção da República Democrática do Congo a partir de hoje, conforme foi anunciado na tarde desta sexta-feira. O jogador do Ajax explicou, por meio de um comunicado, como chegou a essa decisão.

No Instagram, Mokio postou uma foto sua vestindo uma camisa da seleção congolesa. “Esta decisão não foi tomada levianamente. A Bélgica me deu muito, dentro e fora de campo – e por isso serei eternamente grato”, escreveu o meio-campista do Ajax.

No comunicado, ele explica que sua ligação com o Congo foi ficando cada vez mais forte. “E eu não podia mais ignorar isso. Esta não é uma decisão da minha razão, mas uma decisão do meu coração.”

A República Democrática do Congo se classificou pela primeira vez em 52 anos para a fase final e está no mesmo grupo da Copa do Mundo que Colômbia, Portugal e Uzbequistão. Mokio espera estar presente, embora os regulamentos da FIFA representem uma séria ameaça.

Mokio já disputou uma partida oficial pela Bélgica, e, portanto, a questão é se ele terá direito a jogar pela República do Congo na Copa do Mundo. “A questão ainda é se isso seria possível, considerando os regulamentos. É muito bom que a República do Congo tenha conseguido se classificar. Se for viável e eu for convocado, estarei pronto para isso”, disse ele anteriormente ao De Telegraaf.

No Instagram, Mokio acrescenta que aceitará integralmente as regras da FIFA. “Essa escolha não é motivada por uma oportunidade de curto prazo. Ela foi feita pensando no longo prazo, baseada em uma visão para minha carreira e em um sentimento de pertencimento que vai além de uma única competição ou calendário.”

Para concluir, o jovem talento de 18 anos acrescenta que é congolês de corpo e alma. “É vestindo estas cores que quero escrever o próximo capítulo da minha história”, conclui o jogador do Ajax.

@jorthy.24