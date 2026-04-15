"Jorthy Mokio não mantém mais contato com os pais após a renovação do contrato com o Ajax"

Os pais de Jorthy Mokio (18) foram um grande obstáculo durante as longas negociações entre o Ajax e o jovem sobre um novo contrato. É o que afirma Tim van Duijn, analista do Ajax para arevista Voetbal International, nesta quarta-feira no Pantelic Podcast.

O Ajax anunciou repentinamente na semana passada que Mokio renovou seu contrato em Amsterdã. Com isso, o jovem belga fica vinculado ao clube até meados de 2031. Van Duijn explica por que, no fim das contas, o processo demorou tanto. “No final do ano passado, por volta de outubro, soube que as coisas estavam indo na direção certa. Até que a família começou a se intrometer de forma bastante dominante. É um caso muito delicado, especialmente para o próprio Mokio.”

“A razão pela qual Mokio assinou com o Ajax é simplesmente porque ele agora tem 18 anos e, portanto, pode tomar suas próprias decisões. Ele praticamente se distanciou dos pais. Sugeriu-se que ele pediu valores semelhantes aos de Henderson, mas dinheiro nunca foi uma questão para Mokio”, afirma Van Duijn com convicção.

Papel duvidoso de Mokio pai

O jornalista bem informado aponta então claramente um principal culpado. “Mokio simplesmente queria muito ficar. Ele estava aberto a se adaptar à estrutura do Ajax, só que seu pai via nele uma espécie de ‘vaca leiteira’ e queria levá-lo para um grande clube.”

Chegou um momento em que o Ajax nem sequer queria mais dialogar com o pai de Mokio. Com o próprio jovem talento, as relações continuaram cordiais. “Eles resolveram tudo em cerca de seis horas. Fecharam o acordo, redigiram o contrato, foram até a ArenA, assinaram, tiraram fotos e divulgaram o comunicado à imprensa. O Ajax simplesmente agiu com muita determinação, também para deixar uma mensagem clara.”

A situação que Van Duijn descreve no podcast é comovente. “Talvez eu não devesse dizer isso, mas parece mesmo um típico pai que perdeu o controle sobre o filho. Agora ele tem dezoito anos e tem autonomia. Cada euro que entrava ia para o pai dele. Ele nem sequer tinha acesso ao próprio dinheiro. Agora ele pode, é claro, mas é simplesmente triste. Felizmente, ele mora agora com a namorada em Amsterdã.”

Segundo Van Duijn, Mokio não tem contato com o pai e a mãe no momento. “Ele praticamente expulsou os pais de casa, para resolver tudo sozinho com Jordi Cruijff. A situação também corre o risco de ficar bem sombria. Pelo que entendi, a família está realmente furiosa com tudo o que aconteceu.”

Van Duijn tem pena de Mokio. “Imagine o que isso causa a um rapaz de dezoito anos. No momento em que, nessa idade, você deveria estar se distanciando dos pais, isso representa uma grande perturbação na sua vida.”

“Ele, na prática, não tem mais pais. Então, o único que ele ainda tem, na minha opinião, são seus agentes, alguns amigos no Ajax e ele mora com a namorada. Ele não vai cair totalmente no vazio, mas quando você não tem mais pais nessa idade... No papel, você é adulto, mas mentalmente ainda é apenas uma criança”, conclui Van Duijn.