Jorthy Mokio (Ajax) vale 53 milhões de euros: jogadores de PSV, Feyenoord, FC Twente e Sparta vêm bem atrás

O CIES (Centro Internacional de Estudos do Esporte) divulgou seu top 100 dos jogadores mais valiosos com menos de 20 anos fora das cinco grandes ligas europeias. No top 10 desse top 100, há dois jogadores do Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente e Sparta Rotterdam também estão representados na lista do instituto suíço de pesquisa e ensino.

Jorthy Mokio é apontado pelo CIES como o segundo jogador sub-20 mais valioso do mundo, fora da Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O meio-campista do Ajax recebeu um valor de 52,9 milhões de euros.

Oskar Pietuszewski, do FC Porto, aparece em primeiro lugar, com 56,3 milhões de euros. O top 5 é completado por Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 milhões), João Simões (Sporting CP, 43,2) e Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

Na oitava colocação aparece Aaron Bouwman. O zagueiro do Ajax recebeu um valor de 30,4 milhões de euros. O próximo jogador da Eredivisie, Noah Fernández, do PSV, ocupa a 17ª posição, com 21 milhões de euros. Ruud Nijstad, do FC Twente, está na 39ª colocação, com 13,9 milhões.

Thijs Kraaijeveld é o único jogador do Feyenoord na lista. Ele aparece em 84º lugar (8 milhões). Abdellah Ouazane (Ajax) tem valor de 7,5 milhões, o suficiente para a 95ª posição. A 96ª colocação é de Lushendry Martes, do Sparta (7,4), enquanto Mikkel Bro Hansen, do PSV (7,4), também está no top 100, em 98º lugar.

"A abordagem totalmente estatística do CIES Football Observatory não só nos permite avaliar os jogadores como estão neste momento, mas também desenvolver cenários para estimar prováveis evoluções futuras", contextualiza o CIES sobre os números.

"Nossa abordagem apoia as partes interessadas no mundo do futebol em uma ampla gama de aplicações: negociações de transferências, renovações de contrato, empréstimos, cláusulas de rescisão, disputas, vendas de clubes, aquisições, relatórios financeiros, concessão de crédito, seguros e mais."

O top 100 completo pode ser conferido aqui.