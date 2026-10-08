O CIES (International Centre for Sports Studies) divulgou seu top 100 dos jogadores sub-20 mais valiosos fora das cinco grandes ligas europeias. No top 10 desse top 100, há dois jogadores do Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente e Sparta Rotterdam também estão representados na lista do instituto suíço de pesquisa e ensino.

Jorthy Mokio é apontado pelo CIES como o segundo jogador sub-20 mais valioso do mundo fora da Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O meio-campista do Ajax recebeu uma avaliação de 52,9 milhões de euros.

Oskar Pietuszewski, do FC Porto, aparece em primeiro lugar com 56,3 milhões de euros. O top 5 é completado por Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 milhões), João Simões (Sporting CP, 43,2) e Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

Na oitava posição aparece Aaron Bouwman. O zagueiro do Ajax recebeu uma avaliação de 30,4 milhões de euros. O próximo jogador da Eredivisie, Noah Fernández, do PSV, ocupa o 17º lugar com 21 milhões de euros. Ruud Nijstad, do FC Twente, está na 39ª posição com 13,9 milhões.

Thijs Kraaijeveld é o único jogador do Feyenoord na lista. Ele está em 84º lugar (8 milhões). Abdellah Ouazane (Ajax) tem um valor de 7,5 milhões, o suficiente para a 95ª posição. A 96ª posição é de Lushendry Martes, do Sparta (7,4), enquanto Mikkel Bro Hansen, do PSV (7,4), também aparece no top 100, na 98ª colocação.

"A abordagem totalmente estatística do CIES Football Observatory nos permite não apenas avaliar os jogadores como eles estão agora, mas também desenvolver cenários para estimar prováveis evoluções futuras", contextualiza o CIES sobre os números.

"Nossa abordagem apoia as partes interessadas no mundo do futebol em uma ampla gama de aplicações: negociações de transferências, renovações de contrato, empréstimos, cláusulas de rescisão, disputas, vendas de clubes, aquisições, relatórios financeiros, concessão de crédito, seguros e mais."

O top 100 completo pode ser consultado aqui.