Jorrel Hato, Bart Verbruggen e Mats Wieffer se destacam em edição espetacular de Chelsea x Brighton

O Chelsea também venceu seu segundo jogo da temporada na Premier League. Os Blues abriram vantagem cedo graças a trapalhadas dos jogadores do Brighton Bart Verbruggen e Mats Wieffer, e depois de um duelo com muitos gols não deixaram mais a vitória escapar: 4 a 3. Jorrel Hato deu a bela assistência para o 3 a 0 de João Pedro. O Brighton começou na semana passada com uma vitória convincente sobre o Aston Villa (4 a 0), mas agora voltou à realidade.
Do lado do Chelsea, o recém-contratado Emiliano Martínez fez imediatamente sua estreia como titular. Hato atuou como ala pela esquerda. No Brighton, Verbruggen e Wieffer começaram jogando, com Wieffer como meio-campista central, enquanto conhecidos da Eredivisie como Olivier Boscagli, pela esquerda, e Ferdi Kadioglu, pela direita, ocuparam as laterais.
Antes da partida, os ídolos do clube recentemente falecidos Ken Bates e Bobby Tambling foram homenageados com um minuto de silêncio, e isso pareceu dar força extra aos Blues. O Chelsea começou com intensidade e ganhou um escanteio após um ataque perigoso pela direita. Na cobrança, João Pedro cabeceou na coxa de Wieffer, que em seguida tentou afastar a bola de cabeça.
O meio-campista central não conseguiu, porque Verbruggen chegou um pouco antes e tirou a bola da frente dele. Depois, Verbruggen não conseguiu mais alcançá-la porque Wieffer estava no caminho. Roméo Lavia aproveitou para empurrar o rebote para o gol: 1 a 0.
O Brighton ficou atordoado e já estava em desvantagem dupla antes dos 15 minutos. Hato cobrou um lateral na cabeça de João Pedro, que acionou Morgan Rogers. O cruzamento dele foi completado por Pedro Neto, e desta vez Verbruggen não teve chances: 2 a 0.
Foi de mal a pior para o Brighton, que muito antes do intervalo também levou o 3 a 0. Hato foi lançado pela esquerda e chegou antes de Wieffer com sua arrancada impressionante. O ex-jogador do Ajax cruzou para João Pedro, que completou para o gol: 3 a 0.
Apesar disso, o Brighton não desistiu e foi recompensado pelo que produziu ao aparecer no placar pouco depois do terceiro gol do Chelsea. Malick Yalcouyé acertou em cheio uma sobra de bola com um lindo voleio, via parte interna da trave: 3 a 1.
O Brighton voltou de vez para o jogo quando, após o intervalo, fez também o 3 a 2. O cruzamento de Pascal Gross foi desviado de tal forma por João Pedro, que Martínez ficou sem chances e precisou buscar a bola no fundo da rede pela segunda vez em sua partida de estreia.
Vinte minutos antes do fim, o Chelsea voltou a abrir distância para o Brighton. Cole Palmer encontrou algum espaço fora da área, disparou passando também por Wieffer e colocou a bola com a esquerda, com categoria, no canto oposto: 4 a 2.
Não foi o último gol da tarde. No último ataque da partida, Gross recebeu a bola em cheio na cabeça e venceu Martínez com uma cabeçada forte. Mas não houve tempo para mais nada: 4 a 3.