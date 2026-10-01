Jornalista saudita sobre Cristiano Ronaldo: o herói morreu!

Turki Al-Ajmah, famoso comunicador saudita, soltou declarações polêmicas sobre a saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal, após sua crise com o veterano treinador Jorge Jesus.

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Ronaldo entrou em choque com Jesus nos últimos dias, após a decisão do treinador português de não escalá-lo contra a Noruega, apesar de ter feito aquecimento por um longo período. O que acendeu a crise foram as declarações do veterano técnico, nas quais afirmou que "O Dom" não mudaria sua filosofia nem seu plano, levando o astro do Al-Nassr saudita a decidir deixar a concentração e seguir para Madri.

Sobre o assunto, Al-Ajmah disse em declarações pela rede saudita "Thmanyah": "É evidente que Jesus não está brincando, pois tomou uma decisão rígida, apesar do valor de Cristiano Ronaldo".

E acrescentou: "Em algumas histórias o herói vive, mas na história de Ronaldo 'o herói morreu', e isso é algo natural para a trama do Dom, que tinha de terminar dessa maneira".

E concluiu: "Ronaldo é um grande valor, sem a menor dúvida, mas, do meu ponto de vista, este é o fim da jornada histórica".



