Continua a polêmica no meio esportivo saudita sobre o futuro do grego Georgios Donis, técnico da seleção nacional, após a goleada sofrida contra a Espanha por 0 a 4, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Nas últimas horas, houve amplos apelos da torcida pela demissão do técnico grego, após as fortes críticas que ele recebeu devido à escalação inicial e à tática adotada durante a partida, que muitos consideraram a principal causa da derrota para a seleção espanhola.

Apesar da indignação da torcida, o jornalista saudita Batal Al-Qaws descartou a saída de Donis neste momento, afirmando que a crise vai além da simples troca de treinadores.

Al-Qaws afirmou, durante entrevista à rede de canais “Al-Arabiya”: “Donis não vai sair, porque não há ninguém com autoridade para tomar uma decisão tão drástica neste momento”.

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Ele acrescentou: “Trocaram vários treinadores nos últimos anos, e talvez tenha chegado a hora de tentar mudar algo além dos treinadores”.

As declarações de Al-Qaws geraram ampla polêmica entre a torcida saudita, especialmente porque foram feitas em um momento em que a indignação contra a comissão técnica está crescendo, após o desempenho decepcionante contra a seleção espanhola.

Uma parte dos torcedores acredita que a queda nos resultados da seleção não está ligada apenas ao técnico, mas se estende a outras questões relacionadas ao planejamento esportivo, aos mecanismos de desenvolvimento da seleção e à continuidade dos projetos técnicos a longo prazo.

A seleção saudita se prepara para um confronto decisivo contra Cabo Verde na última rodada da fase de grupos, em meio a grande pressão sobre a comissão técnica e os jogadores, já que os “Verdes” precisam de um resultado positivo para manter as esperanças de classificação para a próxima fase.