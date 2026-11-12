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Um jornalista saudita revelou a verdade sobre a transferência do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, para o Campeonato Turco durante a próxima janela de transferências de inverno.

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O jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu havia afirmado, em um vídeo no canal "KAFA Sports" no "YouTube", que um agente intermediário sondou os clubes da liga turca sobre a contratação de Cristiano Ronaldo na próxima janela de transferências de inverno.

Isso ocorre diante do fim do contrato de Ronaldo com o Al-Nassr ao término da atual temporada, o que lhe dá o direito de assinar com qualquer equipe durante a próxima janela de transferências de inverno e se transferir para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

No entanto, o jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel negou categoricamente essas notícias, em uma publicação em sua conta oficial no "X", afirmando que o astro português não encerrará sua carreira em nenhum outro clube senão o Al-Nassr.

Al-Muraisel disse: "Cristiano Ronaldo não deseja o fim de sua trajetória esportiva em nenhum outro lugar senão na liga saudita, com o clube Al-Nassr".

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E acrescentou: "Cristiano ainda não decidiu se esta temporada será a última dele ou não, mas, em todo caso, Cristiano se aposentará do futebol no Al-Nassr".

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E continuou: "Com todo o meu respeito a todas as fontes do mundo, Cristiano Ronaldo não jogará por nenhum clube do mundo".

E concluiu: "Ou ele (Ronaldo) renova seu contrato com o Al-Nassr após o fim da atual temporada, ou encerra sua trajetória esportiva e se aposenta".

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Essas notícias surgem em um momento em que o nome do astro português não está associado a uma saída do clube Al-Nassr, onde cumpre sua quarta temporada, disputando com a equipe a conquista dos títulos da Liga Roshn, da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, da Liga dos Campeões da Ásia de Elite e da Supercopa Saudita.

O Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela de classificação da liga saudita com 28 pontos, a dois pontos de distância do líder Al-Hilal e atrás do Al-Qadsiah por saldo de gols, equipe que ocupa a segunda posição.

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Por outro lado, o "Al-Alami" ocupa a sétima colocação no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com 6 pontos, obtidos em duas vitórias e uma única derrota, restando-lhe uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al-Nassr também conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, após a vitória no derby de Riad sobre o Al-Diriyah pelo placar de 4 a 1, e enfrentará o Al-Khaleej na segunda-feira, dia 11 de janeiro, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad.

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E, na Supercopa Saudita, no Kuwait, o Al-Nassr se prepara para enfrentar também o clube Al-Khaleej, no dia 19 de dezembro, na semifinal, e, em caso de vitória, enfrentará o classificado da outra partida, entre Al-Ahli e Al-Qadsiah, no dia 23 do mesmo mês.

Essas notícias vieram pouco tempo depois de Cristiano Ronaldo anunciar sua aposentadoria do futebol no nível internacional, após 23 anos que passou com a seleção de Portugal, desde sua primeira aparição com a equipe em 2003.

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Ronaldo colocou um ponto final em sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que movimentou os meios esportivos durante a última pausa para jogos de seleções e levantou questionamentos sobre sua relação com seu treinador, Jorge Jesus.

Ronaldo encerrou sua jornada internacional após disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e conquistou três títulos com a seleção de seu país, os mais notáveis sendo o título da Eurocopa "Euro 2016", além de dois títulos na Liga das Nações da UEFA, nos anos de 2019 e 2025.