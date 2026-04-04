Jornalista saudita: Diaby não respeita a Federação... e deve ser expulso imediatamente

O francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad de Jeddah, foi alvo de críticas severas após ter sido expulso durante o confronto contra o Al-Hazm, apesar da vitória de sua equipe por 1 a 0, na partida que os colocou frente a frente na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.
Diaby foi expulso aos 34 minutos do início da partida, após agredir um jogador do Al-Hazm com um forte golpe na região abdominal, o que causou indignação nas arquibancadas, onde a torcida vaiou o ala francês enquanto ele saía de campo.
Sobre essa expulsão, o jornalista saudita Manaf Abu Shukair disse em declarações ao programa saudita “Dorina Ghair”: “O que Diaby fez é uma grande imprudência e falta de responsabilidade, pois ele não respeita o clube nem a torcida”.
E acrescentou: “Vimos os assobios da torcida enquanto ele saía, pois ele agiu de forma imprudente, sem levar em conta o interesse da equipe, e acredito que o jogador se considera acima do clube”.
Ele continuou: “Diaby deve ser punido pela diretoria do Al-Ittihad, pois joga de forma imprudente e não sente responsabilidade, e acredito que ele será dispensado no verão”.
E concluiu: “A diretoria do Al-Ittihad deve pensar em dispensar o jogador de qualquer forma no final da temporada, dada a péssima situação técnica e disciplinar em que ele se encontra”.