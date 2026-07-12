O jornalista saudita Mohammed Al-Briki voltou a gerar polêmica sobre as decisões da arbitragem na partida entre Egito e Argentina, depois de defender o árbitro da partida e considerar que a maioria de suas decisões foi correta, com exceção de apenas uma jogada.

O confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi marcado por uma grande polêmica arbitral, especialmente após a anulação de um gol da seleção egípcia e a não marcação de um pênalti antes da Argentina marcar seu terceiro gol.

Mohamed Al-Breiki afirmou, durante entrevista à rádio “Al-Arabiya FM”: “Acredito que as decisões do árbitro da partida entre Egito e Argentina foram decisivas, e não há qualquer controvérsia, exceto pelo gol anulado do Egito”.

Ele acrescentou: “Todas as outras situações foram legítimas, mas a questão reside na diferença de interpretação de algumas jogadas, e o fato de essas decisões terem sido tomadas especificamente a favor da Argentina foi o que gerou a grande polêmica”.

Apesar de defender o árbitro, Al-Briki reconheceu que a decisão de anular o gol da seleção egípcia foi a jogada que mais gerou polêmica, especialmente porque a torcida egípcia considerou o gol válido e que poderia ter mudado o rumo da partida.

Leia também... Chaka envia mensagem contundente: “Se estivéssemos 11 contra 11, a história contra a Argentina teria sido diferente!”

Ele ressaltou que o alvoroço na mídia e entre a torcida não se deveu apenas às decisões em si, mas à importância da partida e ao calibre do adversário, observando que qualquer decisão tomada em um confronto contra uma seleção do porte da Argentina é alvo de um escrutínio ainda maior.

A partida continua gerando muita discussão nos círculos esportivos árabes após a eliminação da seleção egípcia do torneio com a derrota por 2 a 3, especialmente devido às opiniões divergentes sobre o impacto das decisões da arbitragem no resultado do confronto.

Enquanto alguns consideram que o árbitro cometeu erros em mais de uma jogada, Al-Briki afirma que o único erro evidente foi a anulação do gol dos Faraós, considerando que as demais decisões estiveram em conformidade com as regras, embora tenham contribuído para aumentar a polêmica dentro e fora do campo.