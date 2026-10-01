Um dos jornalistas sauditas fez uma declaração surpreendente sobre suas previsões acerca de quem será o campeão da atual edição da Copa do Golfo Árabe, disputada na cidade de Jeddah.

A seleção saudita se prepara para enfrentar sua compatriota catari, e o vencedor jogará contra quem triunfar no duelo entre Omã e os Emirados Árabes Unidos.

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O jornalista Saud Al-Sarami afirmou em declarações no programa "Al-Arabiya FM": "A seleção saudita vem sendo alvo de um jogo midiático no último período. Espero que nossa seleção seja ajudada com a preparação do ambiente ao seu redor e que seja afastada das questões carregadas de tensão 48 horas antes da aguardada partida".

E acrescentou: "Há alguns canais de televisão e veículos de imprensa que tentam destruir nossa seleção, mas precisamos apoiar todos os jogadores para superar o obstáculo do Catar".

E concluiu: "Acredito que a seleção dos Emirados Árabes Unidos é a primeira candidata a conquistar o título, porque é a mais preparada, na minha humilde opinião".