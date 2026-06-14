O jornalista saudita Saud Al-Sarami fez declarações polêmicas, nas quais elogiou o desempenho do talentoso jogador marroquino Ayoub Bouadi, considerando que o jovem meio-campista merece jogar pelo Barcelona. Ele também previu um futuro brilhante para a seleção marroquina, que poderá levá-la à conquista da Copa do Mundo nos próximos anos.

As declarações de Al-Sarami vieram após a atuação notável de Bouadi na partida entre Marrocos e Brasil, válida pela primeira rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, jogo que terminou empatado em 1 a 1 e contou com o destaque de vários astros dos “Leões do Atlas”.

O jornalista saudita considerou que a FIFA não fez justiça ao jogador marroquino nas premiações individuais da partida, apontando que o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, recebeu mais reconhecimento do que merecia, considerando seu desempenho em campo.

Al-Sarami afirmou que, em sua opinião, o melhor jogador da partida foi Ayoub Bouadi, acrescentando que o jogador foi ignorado apesar do excelente desempenho que teve diante de uma das seleções mais fortes do mundo, e enfatizando que sua influência no meio-campo foi evidente durante todo o jogo.

Al-Sarami não se limitou a elogiar apenas o desempenho de Bouadi, mas foi além ao afirmar que o jogador possui habilidades que o qualificam para jogar no Barcelona, dizendo: “Ayub Bouadi é um jogador de arte, e seu lugar é no Barcelona, e não no Liverpool, na minha opinião”, em referência às notícias que recentemente associaram o jogador a vários grandes clubes europeus.

Leia também... Ex-estrela do Brasil: Fabinho nos salvou das tempestades do Marrocos!

O jornalista saudita também dedicou parte de sua entrevista a elogiar o projeto futebolístico marroquino, considerando que o que a seleção está conquistando atualmente não é fruto do acaso, mas sim o resultado de um trabalho de longo prazo iniciado há anos.

Ele explicou que o Marrocos conseguiu construir um modelo profissional para o desenvolvimento de talentos por meio da Academia de Futebol Mohammed VI, o que se refletiu na qualidade das novas gerações e na capacidade da seleção de competir contra as grandes seleções mundiais.

Ele acrescentou que o projeto marroquino se tornou um dos mais destacados do mundo no futebol, prevendo que continuará a colher sucessos nos próximos anos, tanto no nível das seleções quanto na exportação de talentos para as ligas europeias mais fortes.

Leia também... Ibáñez à mercê do vento... Como o Marrocos estragou a ideia de Ancelotti?

Al-Sarami concluiu suas declarações afirmando que o Marrocos possui os ingredientes necessários para competir nos mais altos níveis, observando que, mesmo que não conquiste a Copa do Mundo de 2026, a seleção marroquina será uma forte candidata a conquistar a Copa do Mundo no futuro, graças ao trabalho institucional que está sendo construído atualmente, e enfatizando que os “Leões do Atlante” estão agora aptos a competir com seleções do porte da França, Portugal e Espanha, e até mesmo a superar potências históricas do futebol como Brasil, Argentina e Inglaterra.