Jornalista saudita ataca Postecoglou: falo melhor do que ele no vestiário!

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, foi alvo de um novo ataque, por causa da oscilação no desempenho da equipe, apesar das vitórias que vem conquistando, sendo a mais recente o triunfo sobre o Neom, pelo placar de 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional da Liga Roshn.

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O célebre comunicador Turki Al-Ajma disse em seu programa "Al-Manassa", da rede de canais saudita "Thmanyah": "Para mim, o mais importante é que Postecoglou seja brilhante como treinador, mas ele não é".

E acrescentou: "Alguns elogiam os discursos que ele faz aos jogadores no vestiário, mas, se eu falasse no lugar dele, minhas palavras seriam melhores. E, como já disse, para mim o treinador é, em primeiro lugar, tática e questões técnicas".

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O treinador australiano sofre com críticas que não param, dada a diferença no nível da equipe sob o seu comando em relação à temporada passada, ao lado do português Jorge Jesus.

Mas, ao mesmo tempo, e apesar das críticas, o Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação da Liga Roshn, com 20 pontos, ficando a apenas 4 pontos do líder Al-Qadsiah e a dois do vice-líder Al-Hilal.

O Al-Nassr se prepara para enfrentar o Al-Faisaly, na tarde desta sexta-feira, pelas disputas da 11ª rodada da competição, cujo título foi conquistado pelo "Al-Alami" na edição passada.