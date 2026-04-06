O marroquino Youssef El-Nassiri, atacante do Al-Ittihad de Jeddah, está sendo alvo de novas críticas da mídia devido à queda em seu desempenho com o “Al-Amid” desde que assinou contrato com o clube durante a última janela de transferências de inverno.

O Al-Ittihad havia contratado Al-Nusairi para compensar a saída do francês Karim Benzema para o Al-Hilal, em uma troca que levou N'Golo Kanté para o Fenerbahçe e o trouxe para o "Al-Amid".

O jornalista Mohamed Al-Bakiri afirmou em declarações ao programa “Al-Arabiya FM”: “A contratação de Youssef El-Nassiri demonstra a incompetência administrativa dentro do Al-Ittihad, pois o jogador não se encaixa no estilo de jogo da equipe”.

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E acrescentou: “Al-Nusairi não é habilidoso, mas se destaca nas jogadas de cabeça, e o Al-Ittihad não depende dessa arma, ao contrário da temporada passada; portanto, o planejamento da contratação foi ruim desde o início”.

E continuou: “Era preciso definir os recursos para atender ao sistema de jogo atual, mas a presença de Al-Nusairi não agrega nada ao Al-Ittihad; consequentemente, a média de gols da equipe caiu, e o jogador se tornou claramente inútil”.

Al-Bakiri confirmou que o Al-Ittihad contratou Al-Nusairi para compensar a saída de Benzema, explicando: “O Al-Ittihad entraria na segunda metade da temporada sem um atacante, e o astro marroquino era a opção disponível, então decidiram contratá-lo”.

Houve relatos na imprensa sobre a saída de Youssef Al-Nassiri do Al-Ittihad no próximo verão, antes que essas notícias fossem desmentidas em declarações exclusivas ao “Koora”.