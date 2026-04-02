Jornalista revela uma surpresa: foi Jesus quem traçou a estratégia da Arábia Saudita na partida contra o Iraque!

Um jornalista saudita revelou uma grande surpresa ao afirmar que o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, foi quem traçou a estratégia da seleção saudita durante o confronto contra o Iraque na repescagem asiática para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após empatar sem gols com o Iraque, em outubro passado, na segunda partida da repescagem asiática para a Copa do Mundo, superando o adversário no saldo de gols, após ambas as equipes terem vencido a Indonésia.

Falah Al-Qahtani, jornalista do jornal saudita “Okaz”, disse em declarações ao podcast “Hajma”: “Vou revelar uma informação que não havia sido divulgada antes: quem traçou o plano da seleção na partida contra o Iraque, na qual nos classificamos, foi Jesus”.

Ele acrescentou: “Jesus compareceu no dia da partida ao campo de treinamento da seleção saudita, sentou-se com os jogadores, traçou o plano e depois partiu”.

Isso ocorre em um momento em que o nome do técnico português está sendo associado à liderança da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, sucedendo o francês Hervé Renard, diante do declínio nos resultados e no desempenho da “Verde” nos últimos tempos.

Jesus concorre com vários nomes que surgiram recentemente, como o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, o norte-irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsia, e Walid Regragui, ex-técnico da seleção marroquina.