Jornalista revela o verdadeiro motivo por trás da ausência de Mika Godts na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo

A ausência de Mika Godts na convocação definitiva da seleção belga para a Copa do Mundo, segundo o técnico Rudi Garcia, se deve à forte concorrência pela posição de ponta esquerda. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, o atacante do Ajax ficou de fora da Copa do Mundo por outro motivo.

“É verdade que as estatísticas de Godts são impressionantes. Fiquei muito satisfeito com seu desempenho na última convocação”, disse Garcia na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa sobre o anúncio da seleção belga.

Garcia também enfatizou que a concorrência na posição de ponta esquerda é acirrada na reta final para a Copa do Mundo. “Veja as opções na ala esquerda. Temos Leandro Trossard, que pode ganhar a Liga dos Campeões com o Arsenal, e Jérémy Doku, que é o fator X do Manchester City. Além disso, temos também Diego Moreira (RC Strasbourg), que também pode jogar nessa posição.”

Tavolieri apresenta na sexta-feira, via X, uma interpretação totalmente diferente. “De acordo com as últimas notícias, a ausência de Mika Godts se deve principalmente ao receio da comissão técnica dos Diabos Vermelhos de ver um jogador, um atacante de esquerda puro e limitado a um papel de reserva atrás de Doku, que não aceitaria bem a situação caso não jogasse ou jogasse muito pouco durante a Copa do Mundo.”

“O que representaria o risco de comprometer o clima geral dentro da equipe. A famosa teoria sobre dinâmica de grupo de que Rudi Garcia falou na coletiva de imprensa”, acrescenta o jornalista belga à sua reportagem sobre Godts.

Embora Godts não tenha sido convocado, Garcia pede a todos os jogadores que se mantenham disponíveis, caso ele precise deles. “Todos os que estão na pré-seleção devem permanecer disponíveis, mesmo que seja difícil. Entendo a decepção, mas a Copa do Mundo só começa daqui a cinco semanas, então tudo ainda pode acontecer.”

Na próxima Copa do Mundo, a Bélgica está no Grupo G e enfrentará o Egito, o Irã e a Nova Zelândia. Durante a preparação para o torneio, os Diabos Vermelhos jogarão contra a Croácia e a Tunísia.