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Cody Gakpo costuma jogar na ponta esquerda da seleção holandesa. Na entrevista coletiva antes de Alemanha x Holanda, pela Liga das Nações, porém, foi discutida a possibilidade de o atacante do Liverpool atuar pela direita.

"Você pode perguntar a ele. Mas acho que se sente mais confortável pela esquerda. É um grande jogador, capaz de fazer a diferença como camisa 9 ou segundo atacante", declarou o técnico da seleção, Xavi, na entrevista coletiva de domingo, em Berlim.

"Contra a Grécia, Cody não marcou nem deu assistência. Mesmo assim, fez uma ótima partida", elogiou o treinador. "Cody criou dificuldades para o adversário o tempo todo. E foi bem nos passes para Joey Veerman, o que nos permitiu atacar repetidamente."

Mais tarde, o jornalista Martijn Krabbendam, que acompanha a seleção holandesa, perguntou ao próprio Gakpo sobre a discussão a respeito da ponta direita. "Você fez uma cara feia quando falaram em jogar pela direita. Na sua opinião, é uma discussão que nem deveria acontecer?"

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"Todo mundo pode discutir o assunto. Por mim, não precisa, mas não me oponho. Cada um tem sua opinião", respondeu o atacante.

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Gakpo foi titular pela Holanda na sexta-feira, quando a seleção goleou a Grécia por 7 a 0. O ponta não marcou e foi substituído por Xavi antes do fim da partida.

Tudo indica que Gakpo também começará como ponta esquerda contra a Alemanha, na segunda-feira. Crysencio Summerville já é titular absoluto pela direita há algum tempo. Era assim com Ronald Koeman, e Xavi também parece confiar muito nele.

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Summerville abriu o placar contra a Grécia logo aos sete minutos. A Holanda acabou conquistando uma vitória por larga margem, e a equipe de Xavi chega ao jogo fora de casa contra a Alemanha na liderança do grupo B da Liga das Nações.

A equipe alemã ganhou confiança com a vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia. O adversário de segunda-feira soma oito pontos após cinco jogos na Liga das Nações.