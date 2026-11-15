Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1085980419.jpgIMAGO
Rian Rosendaal
Traduzido por

Jornalista que acompanha a seleção da Holanda vê Gakpo "fazer uma cara muito feia" diante de uma pergunta específica

Siga GOAL no Google
Publicidade

Cody Gakpo costuma jogar na ponta esquerda da seleção holandesa. Na entrevista coletiva antes de Alemanha x Holanda, pela Liga das Nações, porém, foi discutida a possibilidade de o atacante do Liverpool atuar pela direita.

"Você pode perguntar a ele. Mas acho que se sente mais confortável pela esquerda. É um grande jogador, capaz de fazer a diferença como camisa 9 ou segundo atacante", declarou o técnico da seleção, Xavi, na entrevista coletiva de domingo, em Berlim.

"Contra a Grécia, Cody não marcou nem deu assistência. Mesmo assim, fez uma ótima partida", elogiou o treinador. "Cody criou dificuldades para o adversário o tempo todo. E foi bem nos passes para Joey Veerman, o que nos permitiu atacar repetidamente."

Mais tarde, o jornalista Martijn Krabbendam, que acompanha a seleção holandesa, perguntou ao próprio Gakpo sobre a discussão a respeito da ponta direita. "Você fez uma cara feia quando falaram em jogar pela direita. Na sua opinião, é uma discussão que nem deveria acontecer?"

Publicidade
Publicidade

"Todo mundo pode discutir o assunto. Por mim, não precisa, mas não me oponho. Cada um tem sua opinião", respondeu o atacante.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
ALE

ALE

Liga das Nações A

16 de nov. de 2026

HOL

HOL

Gakpo foi titular pela Holanda na sexta-feira, quando a seleção goleou a Grécia por 7 a 0. O ponta não marcou e foi substituído por Xavi antes do fim da partida.

Tudo indica que Gakpo também começará como ponta esquerda contra a Alemanha, na segunda-feira. Crysencio Summerville já é titular absoluto pela direita há algum tempo. Era assim com Ronald Koeman, e Xavi também parece confiar muito nele.

Publicidade

Summerville abriu o placar contra a Grécia logo aos sete minutos. A Holanda acabou conquistando uma vitória por larga margem, e a equipe de Xavi chega ao jogo fora de casa contra a Alemanha na liderança do grupo B da Liga das Nações.

A equipe alemã ganhou confiança com a vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia. O adversário de segunda-feira soma oito pontos após cinco jogos na Liga das Nações.