Jornalista parece arrancar respostas de Mark van Bommel: "Como se você fosse o treinador"

A Bélgica terá uma missão pesada na noite de segunda-feira, quando a França será a adversária no Stade de France, pela Liga das Nações. O técnico Mark van Bommel não quis revelar nada sobre sua escalação, mas Het Nieuwsblad pareceu arrancar algumas respostas dele.

A Bélgica pode se preparar para o pior, porque, além de ter a França como adversária, também terá de lidar com a ausência de dois jogadores cruciais. Os meio-campistas Kevin De Bruyne e Youri Tielemans, que juntos somam 220 partidas pela seleção, estão fora por suspensão.

De Bruyne e Tielemans assumiram um papel de liderança na última segunda-feira, durante o primeiro encontro entre os países, em Bruxelas (0 a 1). Agora, outros terão de mostrar sua liderança. "Espero isso de todos os outros", diz o técnico holandês.

"Eu não posso tornar indivíduos melhores, mas posso melhorar o time. Youri e Kevin são naturalmente muito importantes, por isso é uma pena que estejam suspensos. Mas, se eu preparar bem a equipe, todos têm de ser capazes de ajudar o time", acredita Van Bommel.

O jornalista Jarno Bertho pergunta se Van Bommel espera esse papel de liderança de Romelu Lukaku. Há muita coisa em torno dele, por causa de sua falta de tempo de jogo. "Sim, mas não espero isso apenas de jogadores como Youri, Kevin e Romelu."

"Isso significaria que eles teriam de assumir toda a responsabilidade. O time inteiro tem de fazer isso. Outros garotos precisam aparecer, e isso também está acontecendo. Os garotos estão simplesmente fazendo partidas muito boas. É bonito de ver como treinador."

Em seguida, Van Bommel é questionado sobre quem será o capitão na segunda-feira. "Se eu disser isso, você já vai saber quem vai jogar, né? Será alguém que vai começar entre os titulares", ri o treinador, que não quer confirmar que o capitão já usou antes a braçadeira no braço na segunda-feira. "Tantos jogos já foram disputados..."

Bertho reage imediatamente com o fato de que há apenas três jogadores na atual convocação da Bélgica que já foram capitães de seu país: Timothy Castagne, Hans Vanaken e, claro, Lukaku. Será um desses três? "Pode muito bem ser", ri Van Bommel.

Na sequência, o técnico é questionado sobre o que espera de Lukaku na segunda-feira. "Então você está partindo do princípio de que ele vai jogar...", sorri. "Romelu é um jogador que prende dois, três jogadores, é bastante letal diante do gol e ainda tem um bom sprint guardado. Se ele jogar, espero isso dele novamente."

Por fim, Van Bommel também é 'confrontado' com o meio-campo. "Quão plausível é que o meio-campo seja formado por Roméo Lavia, Nicolas Raskin e Hans Vanaken? Porque esses são, na verdade, seus únicos três meio-campistas restantes..." Van Bommel, rindo: "Parece que você é o treinador."

"Essa possibilidade existe, sem que eu me prenda a isso. Você também não pode esperar que eu vá dizer a escalação. Os jogadores sabem, e isso é o mais importante", conclui Van Bommel com uma piscadela provavelmente bastante reveladora. A entrevista ao Het Laatste Nieuws pode ser vista aqui.



