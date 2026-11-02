O jornalista espanhol Tomás Roncero, editor-chefe do jornal "AS", próximo ao Real Madrid, criticou as decisões de arbitragem registradas no confronto entre Real Madrid e Racing Santander, que terminou com a vitória do time merengue por 3 a 0 no estádio "El Sardinero", em partida válida pelo Campeonato Espanhol, considerando que o árbitro José Luis Munuera Montero cometeu erros ao lidar com mais de um lance polêmico, apesar de reconhecer que o pênalti conquistado por Kylian Mbappé não merecia ser assinalado.

Roncero concentrou-se, em sua fala, em dois episódios: o primeiro, o pênalti que o árbitro marcou a favor de Mbappé cerca de 10 minutos após o início da partida; e o segundo, a entrada do jogador do Real Madrid Diomande dentro da área, que, na visão do jornalista, exigia uma intervenção da arbitragem que não ocorreu.

Roncero disse, comentando os dois lances: "O árbitro privou Diomande de um pênalti muito claro, enquanto o pênalti de Mbappé, para mim, não é pênalti".

O jornalista esclareceu que não nega a existência de um contato entre o zagueiro do Racing e o atacante francês, mas não considera que esse contato tenha sido suficiente para marcar a falta, acrescentando: "É verdade que ele colocou o braço sobre ele, mas isso não significa que nada aconteceu; ainda assim, não acredito que o contato mereça a marcação de um pênalti".

A maior indignação de Roncero deveu-se ao que aconteceu com Diomande, já que ele criticou a não intervenção da tecnologia de vídeo para revisar o lance, dizendo: "Não entendo por que a sala do VAR não pediu ao árbitro que revisasse a entrada em Diomande, porque aquela pancada merece um cartão amarelo na minha opinião, e se merece a advertência, isso significa que é uma falta, e o árbitro deveria ter sido alertado para ela".

O jornalista resumiu sua posição sobre a atuação da tecnologia de vídeo dizendo que ela não interveio para revisar o lance de Diomande, enquanto chamou o árbitro para revisar o pênalti de Mbappé, considerando que o tratamento dado aos dois casos não foi coerente.

Roncero também respondeu a possíveis comparações com lances semelhantes envolvendo outros jogadores, afirmando que adotaria a mesma posição caso Lamine Yamal tivesse sofrido uma entrada parecida não marcada pelo árbitro, numa indicação de que sua objeção está ligada à sua avaliação do episódio e não à identidade do time beneficiado.

Para além da polêmica de arbitragem, Roncero defendeu a atuação do Real Madrid, considerando que a discussão sobre as decisões do árbitro ofuscou a superioridade do time durante a partida, e disse que o resultado não teria mudado mesmo que o pênalti de Mbappé não tivesse sido marcado.

Acrescentou que a diferença entre os dois times era clara, destacando que o Real Madrid venceu por 3 a 0 e tinha condições de marcar mais, enquanto seu goleiro Thibaut Courtois, segundo suas palavras, só precisou defender uma bola.

Roncero encerrou sua fala criticando aqueles que reduzem o resultado da partida às decisões de arbitragem, dizendo que quem acredita que o Real Madrid fala apenas de arbitragem ou não entende de futebol ou faz vista grossa de propósito à verdade do que aconteceu dentro de campo.