Edu Aguirre criticou a contratação de Rodri Hernández pelo Barcelona, ao considerar que o negócio não era necessário para a equipe catalã e alertar que a chegada do meio-campista espanhol pode vir às custas de Marc Bernal, uma das principais joias em ascensão do clube.

Durante sua participação no programa "El Chiringuito", Aguirre disse que gostaria de ver Rodri com a camisa do Real Madrid, mas frisou que sua objeção não tem a ver com o nível do jogador, e sim com a decisão do Barcelona de gastar uma quantia elevada para reforçar uma posição na qual, em sua visão, o clube tem opções suficientes.

O jornalista próximo ao Real Madrid acrescentou: "Eu queria ver Rodri em Madri, é um bom jogador e gostaria de vê-lo lá, mas não tenho dúvida de que o Barcelona o contratou para tirá-lo de Madri".

Aguirre entende que a direção do Barcelona, presidida por Joan Laporta, quis, por meio do negócio, obter um ganho junto à torcida, sobretudo diante do fracasso das tentativas do clube de contratar Julián Álvarez, apontando que a chegada de Rodri custou ao clube uma quantia próxima de 80 milhões de euros.

Nesse sentido, disse: "Depois da zombaria que enfrenta com Julián Álvarez, sabendo que ele não irá ao Barcelona, Laporta disse: vou conseguir o aplauso fácil da torcida", criticando ao mesmo tempo o volume de gastos com o negócio.

Mas o ponto mais instigante nas críticas de Aguirre diz respeito a Marc Bernal, pois ele considera que o jovem jogador do Barcelona tem o potencial que o habilita a ocupar a posição de Rodri, e que a contratação do craque espanhol pode ameaçar suas chances de conseguir minutos de jogo suficientes.

Aguirre afirmou: "Acho que é um bom jogador, mas para mim ele é desnecessário", antes de elogiar Bernal ao dizer: "Marc Bernal é um craque, Marc Bernal é do Barcelona. Vai cobri-lo, joga na mesma posição. Eu adoro esse jogador".

O jornalista levantou um cenário que pode gerar preocupação dentro do Barcelona, ao questionar o que acontecerá quando os dois jogadores estiverem disponíveis ao mesmo tempo, dizendo: "Chegou Rodri e Bernal foi para o banco de reservas. Isso era necessário, Rodri? Por que o Barcelona o contratou por 80 milhões de euros?".

Apesar de sua crítica à decisão da contratação, Aguirre não questionou o valor técnico de Rodri, que é um dos principais jogadores do mundo em sua posição, enquanto Hansi Flick conta com ele para dar mais força, experiência e estabilidade ao meio-campo do Barcelona.

O Barcelona havia fechado a contratação de Rodri por 76,5 milhões de euros, sendo 60 milhões fixos e 16,5 milhões em variáveis, tornando o jogador um dos principais investimentos do clube na atual janela de transferências.

Assim, a polêmica não gira em torno do valor de Rodri como jogador, e sim em torno do preço do negócio e de seu possível impacto no futuro de Bernal, num momento em que Flick agora tem uma opção de nível mundial no meio de campo e, ao mesmo tempo, precisa proteger uma das principais joias com as quais o Barcelona conta para o futuro.