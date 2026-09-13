Tomás Roncero, célebre analista do programa El Chiringuito e vice-editor-chefe do jornal AS, comentou a escalação do Real Madrid para o jogo contra o Rayo Vallecano, no último sábado, pela quinta rodada de LaLiga.

O Real Madrid venceu a partida por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, assumindo provisoriamente a liderança de LaLiga, empatado em pontos com o Barcelona.

Conhecido por sua simpatia pelo Real Madrid, Roncero afirmou, em declarações destacadas pelo jornal AS: "Güler é o farol da equipe; já Bernardo dá organização e equilíbrio ao Real, enquanto Arda é quem faz a mágica e dá o toque diferenciado".

E acrescentou Roncero: "Nos últimos 20 minutos, o Real Madrid não apenas saiu do estado de letargia, como também começou a criar perigo. É um jogo completamente diferente. A entrada de Diomandé é algo indispensável, tendo em vista o valor que o clube pagou para contratá-lo, mas ele precisa ou brilhar e se firmar, ou então quem vai jogar é Güler".

Vale lembrar que os jornalistas também dirigiram a José Mourinho, técnico do Real Madrid, perguntas na coletiva de imprensa sobre o motivo de Arda Güler ter ficado no banco de reservas diante do Rayo Vallecano em favor de Yan Diomandé.



Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"