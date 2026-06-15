Jornalista madridista provoca o Barcelona: quem seria o idiota que acusaria o Real de desestabilizar a seleção?

Juanma Rodríguez, analista do programa “El Chiringuito”, gerou grande polêmica entre a torcida do Barcelona com uma série de tuítes provocativos na plataforma “X”, após o Real Madrid ter fechado contrato com o lateral-esquerdo catalão Marc Cucurella, do Chelsea.

De acordo com o que Rodríguez publicou em sua conta oficial no "X", ele disse, assim que soube que o Real Madrid havia chegado a um acordo com o Chelsea e o jogador catalão: "Já temos um jogador internacional da seleção espanhola".

E acrescentou em tom sarcástico: “O melhor de tudo é que De la Fuente não pode impedir isso”, em referência à sua convicção de que o técnico da seleção espanhola não convocou Carvajal e Huisen por serem jogadores do Real Madrid.

Ele deu a entender que haveria outra negociação, dizendo: “Víctor Muñoz e Cocorela. No final, teremos mais jogadores da seleção do que qualquer outro clube”.

Depois de receber várias mensagens negativas e perceber a raiva de parte da torcida do Barcelona, Rodríguez continuou com suas provocações, dizendo: “Vamos lá, pessoal de mente simples. Meu Cocorela é da cidade de Barcelona, mas não é do clube Barcelona, e sim do Espanyol de Barcelona, entenderam?”, publicando uma foto do jogador catalão com a camisa do Espanyol, numa tentativa de enfatizar que o jogador nunca pertenceu à famosa academia La Masia, mas sim ao tradicional rival do Barcelona.

Estabilidade da seleção

Rodríguez não parou por aí, pois voltou a escrever: “Quem será o primeiro idiota a dizer que o Real Madrid desestabiliza a seleção espanhola? Estou lendo os comentários de vocês”, numa referência irônica ao que aconteceu em 2018, quando o Real Madrid contratou Julen Lopetegui logo antes do início da Copa do Mundo, o que levou à sua demissão do cargo de técnico da seleção espanhola e gerou ampla polêmica sobre a influência do clube real na estabilidade da “La Roja”.

E, para encerrar seus comentários provocativos, o analista do programa “Mega” advertiu: “Se quisermos que o lateral-esquerdo titular da seleção espanhola seja um jogador do Real Madrid, teremos que contratar também Grimaldo”, em referência ao lateral do Bayer Leverkusen, considerado um dos melhores laterais-esquerdos da Europa atualmente.