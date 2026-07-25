Jornalista francês sobre Diomande: "Sentir-me-ia um idiota se fosse adepto do Real Madrid"

O jornalista francês Walid Acherchour criticou os rumores sobre o interesse do Real Madrid na contratação do jovem extremo marfinense Yann Diomandé, considerando que a possível transferência não corresponde às expectativas, sobretudo se surgir para substituir Vinícius Júnior ou Michael Olise.
Durante a sua participação no programa "After Foot", na rádio francesa "RMC", Acherchour afirmou na noite deste sábado: "Se eu fosse adepto do Real Madrid, passar de Olise por 150 milhões de euros para Diomandé por 120 milhões de euros, diria que alguém me tomou por parvo. Há um erro na mercadoria".
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Acrescentou que negócios deste género podem parecer ilógicos para os adeptos do clube merengue, sobretudo quando são gastas quantias avultadas em jogadores que ainda não oferecem as garantias suficientes para atingir o nível esperado no Real Madrid.
O comentário de Acherchour surge no contexto das notícias que ligam o Real Madrid à contratação do extremo do Leipzig, Yann Diomandé, ao passo que o futuro de Vinícius Júnior continua a ser motivo de controvérsia, com as negociações para a renovação do seu contrato, que termina no verão de 2027, ainda emperradas.
O jornalista alemão Florian Plettenberg tinha referido que o Real Madrid passou a levar vantagem sobre o Paris Saint-Germain na corrida por Diomandé, tendo havido novos contactos entre as partes hoje.
Por outro lado, o clube francês continua determinado a tentar contratar o jogador, num momento em que o Real Madrid intensifica os seus esforços para chegar a acordo com o Leipzig, tendo já iniciado negociações diretas com o clube alemão.