Jornalista fica horrorizado com a visita ao Ajax - FC Utrecht

Willem Vissers esteve presente no domingo no jogo Ajax x FC Utrecht (1 a 2). O repórter do De Volkskrant não gostou nem um pouco de sua visita à Johan Cruijff ArenA, como ficou claro na segunda-feira no programa Voetbalpraat.

“O clima na ArenA é o mesmo que no campo”, reflete Vissers um dia depois da dolorosa derrota do Ajax em casa. “Que as pessoas, na verdade, não acreditam mais nisso.”

Vissers, porém, faz imediatamente uma exceção para a F-Side, a fanática torcida do Ajax. “Muitos deles tinham vestido uma camisa do Ajax, em vez de um casaco preto. Ficou legal. Eles também se mantiveram positivos.”

“Mas”, o observador do Ajax faz imediatamente uma observação. “É igual ao que acontece no NAC Breda. As pessoas passam o dia todo comprando cerveja. Tem gente andando por toda parte, parece um show de rock.”

“É simplesmente tédio, e não é divertido”, Vissers vê uma tendência preocupante se formando. “Assim como o beisebol antigamente, quando não havia ninguém nas bases. É por isso que os americanos gostam tanto desse esporte. Não há ninguém nas bases, posso ir buscar uma cerveja rapidinho. E assim você nunca perde nada. O futebol também está começando a ficar um pouco assim.”

Os torcedores do Ajax viram o quinto colocado na Eredivisie perder in extremis para o FC Utrecht. Justamente o ex-jogador do Ajax Mike van der Hoorn marcou o gol da vitória aos 96 minutos em Amsterdã.

O Ajax ainda pode conquistar o terceiro lugar. Para isso, precisa vencer o sc Heerenveen, e o FC Twente precisa perder para o PSV. Além disso, o quarto colocado, o NEC, não pode vencer o Go Ahead Eagles.