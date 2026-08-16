A transferência de Rodri, astro do Manchester City, para o Real Madrid ficou no passado: o negócio fracassou e, nas próximas horas ou dias, o internacional espanhol será jogador do Barcelona.

O jornalista espanhol Nacho Peña considera que essa operação jamais teria fracassado se o clube merengue realmente quisesse contratar o jogador do Manchester City.

Segundo Nacho, o Real Madrid desejava o jogador, mas não se tratava de um negócio prioritário, e é por esse motivo que o clube merengue não fechou a operação no fim, nem tentou convencer Rodri.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Nacho, que disse: "Depois de ouvir os argumentos e as coisas que estão sendo vazadas pelo lado do Real e do entorno de Rodri, cheguei à conclusão de que as duas partes não travaram a batalha até o fim".

Nacho Peña acredita que nem o Real Madrid nem Rodri tinham certeza absoluta a respeito de seu desejo de unir os caminhos.

E acrescentou: "O Real Madrid não estava disposto a contratar Rodri até o fim, nem Rodri estava disposto a ir ao Real Madrid até o fim, por mais que tentem promover a ideia de que ele dizia sim, Madrid, Madrid, e de que ele só queria o Real".

E frisou: "Se o Real Madrid entrasse em modo assassino, não permitiria que roubassem o jogador e o teria contratado rapidamente, mas o clube merengue não tratou o negócio de Rodri como uma prioridade máxima, apesar de já ter obtido a aprovação do jogador".

E concluiu: "É verdade que o Real deu uma série de passos, conversou com o jogador, tinha a aprovação do jogador e chegaram a um acordo de contrato por 4 anos, com um salário anual de 15 milhões de euros, e diz-se que esse é exatamente o mesmo valor oferecido pelo Barcelona, mas tudo começou a andar mais devagar porque o Real Madrid trabalhava em vários negócios ao mesmo tempo, começou a trabalhar na contratação de Diomande, contratou Espí, e parece que a coisa começou a levar um pouco mais de tempo, e talvez tenha sido isso o que incomodou Rodri".