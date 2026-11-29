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O Real Madrid sofreu uma dura derrota por 2 a 1 para o Deportivo Alavés, no Santiago Bernabéu, neste sábado, e desperdiçou a chance de seguir pressionando o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol.

Mais uma vez, o Real Madrid apresentou uma imagem preocupante no primeiro tempo: teve a posse de bola, mas quase não encontrou soluções para furar a organização defensiva montada pelo técnico Quique Sánchez Flores.

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O Alavés resistiu até o apito final e saiu do Santiago Bernabéu com três pontos preciosos.

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A derrota encerrou a sequência de vitórias do Real Madrid, manteve o time na terceira colocação e deu ao Barcelona a oportunidade de ampliar a vantagem para 6 pontos.

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"Os erros do Real Madrid"

O renomado jornalista Manolo Lama analisou, no programa "Tiempo de Juego", da rádio espanhola "COPE", os principais motivos que, na sua visão, explicam o tropeço do Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Para Lama, a falta de pontaria diante do gol foi o fator número um da derrota, já que o time teve chances suficientes para decidir a partida.

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"O Real Madrid cometeu vários erros. O primeiro foi a falta de pontaria. Na minha opinião, teve oportunidades para vencer o jogo", disse.

Lama também atribuiu parte da responsabilidade a Mourinho por suas decisões técnicas: "Acho que o treinador, que nesta semana colocamos nas nuvens, cometeu erros graves, como tirar Arda Güler, que é o melhor jogador na cobrança de bolas paradas, e manter Vinícius".

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Ele acrescentou que essa avaliação não era só dele, pois a torcida do Bernabéu também a manifestou com vaias, tanto para a substituição quanto para Vinícius.

Lama abordou ainda a frequente dependência do Real Madrid de buscar viradas nos minutos finais e alertou que esse caminho não pode dar certo sempre.

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"Quando você brinca com fogo, pode conseguir a virada uma vez, e até duas, mas chega uma hora em que você se queima", afirmou.

Para encerrar sua análise, Lama elogiou o plano tático de Quique Sánchez Flores para o Alavés, que conseguiu neutralizar as principais armas do Real Madrid: a velocidade e os espaços.

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"Há momentos em que, se você não deixa o Real Madrid correr, que foi o que o Quique fez, o time sofre muito no jogo posicional, e vimos isso de novo. O Real Madrid não conseguiu correr, e não vimos nenhum mano a mano com o goleiro nem nenhuma chance baseada na velocidade", explicou.

O Real Madrid finalizou 24 vezes durante a partida, contra 8 tentativas do Alavés, e teve 13 escanteios, contra apenas um do adversário.

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O Merengue teve 74,3% de posse de bola, mas marcou apenas um gol em 7 finalizações no alvo.

O time madridista desperdiçou 4 grandes chances, enquanto o Alavés não perdeu nenhuma, o que reflete a diferença entre controlar o jogo e ser eficiente diante do gol.

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Com a derrota, o Merengue estacionou nos 33 pontos, na terceira posição da tabela do Campeonato Espanhol, 3 pontos atrás do líder Barça e um ponto atrás do vice-líder Atlético de Madrid.