David Sánchez, jornalista da rádio espanhola "Radio Marca", desferiu um ataque duro às decisões de arbitragem durante o confronto entre Real Madrid e Sevilla, ao considerar que a não expulsão do turco Arda Güler influenciou de forma direta os rumos da partida, que terminou com vitória da equipe merengue por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Sánchez afirmou, em seu artigo habitual "Picotazos", no programa "La Tribu", que o Sevilla sofreu uma grande injustiça arbitral, recusando-se a reduzir a polêmica a um problema relacionado à produção televisiva ou à transmissão das imagens, e enfatizando que o ocorrido representa um erro de arbitragem grave que prejudicou a equipe andaluza.

O jornalista espanhol acrescentou: "Por mais que tentem esconder o que aconteceu no sábado contra o Sevilla como um erro de produção televisiva, trata-se de um roubo descarado e de uma zombaria do Real Madrid contra a equipe de Luis García Plaza", em uma crítica contundente às decisões ocorridas no confronto.

Arda Güler no centro da crise

Sánchez concentrou suas críticas na não exibição do cartão vermelho a Arda Güler, ao considerar que a decisão representou um ponto de virada na partida, e disse: "Depois da não expulsão de Güler, tudo mudou e nada mais teve importância".

Defendeu o direito do Sevilla e de sua torcida de contestar as decisões de arbitragem, enfatizando que a equipe sofreu um grande prejuízo durante o confronto, e que a polêmica não pode ser ignorada ou justificada simplesmente falando-se de problemas na transmissão televisiva.

Teorias da conspiração contra o Real Madrid

Em contrapartida, o jornalista da "Radio Marca" dirigiu críticas ao agravamento da polêmica em torno da arbitragem e da tecnologia do árbitro de vídeo assistente "VAR", bem como às teorias da conspiração promovidas por alguns ligados ao Real Madrid, considerando que a continuidade dessas acusações em uma etapa inicial da temporada agrava a tensão em torno da competição.

Sánchez disse que os erros de arbitragem não significam necessariamente a existência de uma perseguição intencional a uma equipe específica, acrescentando: "A questão não se trata de conspirações contra o Real Madrid. Os árbitros cometem erros, às vezes a seu favor e às vezes contra você".

Apontou que o Barcelona também se beneficia de algumas decisões polêmicas, mas criticou a diferença na interpretação da torcida do Real Madrid para esses casos, esclarecendo que ela pode considerar as decisões que favorecem o Barcelona como prova da continuidade dos desdobramentos do caso Negreira.

Acusações mútuas entre os dois polos da Espanha

Sánchez foi além, ao considerar que Real Madrid e Barcelona são os dois clubes que mais se beneficiam das decisões de arbitragem, e também alegou que a equipe merengue teve historicamente a maior parte dessas ajudas, declarações que refletem sua posição pessoal sobre a polêmica em torno da arbitragem espanhola.

O jornalista espanhol encerrou sua fala reafirmando que os acontecimentos da partida do Sevilla enfraquecem, em sua visão, as alegações de existência de uma conspiração arbitral contra o Real Madrid, prevendo o retorno da polêmica assim que vier o primeiro resultado negativo da equipe merengue, em meio à continuidade da tensão entre os dois clubes e os árbitros.