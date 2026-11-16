Jornalista espanhol: Olise enrola o Bayern, e o Real tem relatórios sobre seu comportamento enigmático

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José Félix Díaz, renomado jornalista do jornal espanhol AS, revelou a posição do Real Madrid sobre a possibilidade de contratar Michael Olise, astro do Bayern de Munique, na próxima janela de transferências de verão, em meio ao crescente interesse de vários grandes clubes europeus pelo jogador.

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Díaz afirmou, em declarações destacadas pelo site espanhol Defensa Central: "O Real Madrid se interessou em contratar Olise no verão passado, e imagino que o clube tenha aqueles relatórios que falam sobre o comportamento do jogador, que às vezes não é compreendido, porque ele é uma personalidade excepcional e diferente".

Michael Olise é um dos principais jogadores da atualidade e também é muito valorizado em seu clube, que busca renovar seu contrato. No entanto, o jogador ainda não deu uma resposta definitiva às propostas apresentadas, enquanto os dirigentes do Bayern de Munique sabem que o Real Madrid e outros grandes clubes acompanham sua situação, à espera de uma oportunidade para tentar contratá-lo.

Ainda assim, José Félix Díaz explicou que as coisas não chegaram ao ponto de uma decisão final sobre o futuro do jogador, apontando que alguns comportamentos e traços de personalidade de Olise despertam o interesse dos clubes que desejam contratá-lo.

Díaz acrescentou: "O que está acontecendo com a renovação do contrato com o Bayern de Munique? Embora o clube tenha oferecido a ele o melhor contrato de sua história para qualquer jogador, ele continua enrolando para responder. Mas os comportamentos incomuns de Olise chamam a atenção de alguns clubes interessados em contratá-lo".

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E prosseguiu: "O jogador tem uma personalidade peculiar, mas há alguns comportamentos e sinais que ele demonstra que não dá para entender totalmente. E, quando você entra em uma negociação desse tipo, a avaliação vai além dos aspectos futebolísticos, para evitar qualquer surpresa relacionada à convivência dentro do elenco".

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E continuou: "Quando o jogador muda muito o ambiente e o entorno em que está, isso parece estranho".

Relatórios sobre o comportamento do jogador

O jornalista espanhol indicou que o Real Madrid provavelmente tem relatórios detalhados sobre a personalidade e o comportamento de Olise, sobretudo porque o clube merengue demonstrou interesse em contratá-lo no verão passado, além de os agentes que atuam nesse tipo de negociação fazerem questão de reunir informações sobre os diferentes aspectos dos jogadores.

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Díaz completou: "Suponho que o Real Madrid tenha esses relatórios, porque se interessou por Olise no verão passado, e os agentes que trabalham nesse tipo de negociação também os têm. É um jogador que chama a atenção, e com certeza o clube deu uma olhada nele e acompanhou o que acontece em torno dele".

E emendou: "É um jogador excepcional e diferente, e os relatórios técnicos indicam que ele se encaixa na ponta direita, embora eu não tenha visto problema em utilizá-lo como armador mais adiantado, especialmente por sua capacidade de dar passes em profundidade".

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Não há dúvidas sobre sua qualidade técnica

Por outro lado, José Félix Díaz ressaltou que o nível técnico de Michael Olise já não está em discussão, depois de ele provar sua capacidade de fazer a diferença com a camisa do Bayern de Munique e da seleção francesa, além de seus números expressivos em gols e assistências.

O jornalista espanhol acrescentou: "Michael Olise é um jogador cujo valor é unanimidade. Ele é candidato a estar entre os três ou cinco melhores jogadores do mundo, se for possível fazer um ranking desse tipo".

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E concluiu: "Na temporada passada, no confronto eliminatório contra o Real Madrid, ele deu um grande salto de nível no Santiago Bernabéu. Também fez um bom início na Copa do Mundo e foi o centro de muitas histórias durante o verão".