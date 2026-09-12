O renomado jornalista espanhol David Medina prevê que um dos jogadores da Espanha sofrerá uma injustiça na corrida pela conquista da Bola de Ouro no ano atual.

Medina considera, em seu artigo no jornal espanhol Marca, que Fabián Ruiz, estrela do Paris Saint-Germain, merece ser um forte concorrente à Bola de Ouro, mas lhe falta autopromoção.

O artigo de Medina, intitulado "Fabián merece vencer a Bola de Ouro", saiu na íntegra da seguinte forma:

"Já começou o burburinho habitual em torno da Bola de Ouro, e os candidatos começaram a reservar suas posições. Como sabem, Mbappé, Lamine e outras estrelas de primeira linha lançam suas mensagens, ou mobilizam seus torcedores, com o objetivo de conquistar um prêmio que homenageia o talento individual em um esporte coletivo por excelência. E talvez seja aí que resida o primeiro erro, enquanto o segundo erro está em não avaliar os verdadeiros méritos para vencê-lo".

"No passado, a conquista da Copa do Mundo, como aconteceu com Cannavaro, era suficiente para vencer a Bola de Ouro. E se você acrescentasse a isso a Liga dos Campeões da Europa, um feito que apenas pouquíssimos jogadores conseguiram alcançar no mesmo ano, suas chances ganhavam outra dimensão. Pois bem, em 2026 há um jogador que reuniu os dois maiores títulos do ano, e mesmo assim seu nome não aparece em nenhuma lista de candidatos".

Fabián: sem concorrente

"Falamos aqui de Fabián Ruiz. O jogador do Sevilla foi parte destacada da magnífica orquestra do Paris Saint-Germain, que voltou a vencer a taça da Liga dos Campeões da Europa. E na Copa do Mundo, como sabem, ele conquistou uma vaga no time titular depois de deixar de fora uma estrela como Pedri, acabando também por ser um jogador decisivo na conquista do segundo título".

"Com um pouco de marketing e autopromoção, o nome de Fabián deveria estar entre os candidatos mais cotados. E depois, quando se confirmar que ele não vai receber a Bola de Ouro, nos lembraremos dessa injustiça, exatamente como lembramos que nem Xavi nem Iniesta foram premiados com a Bola de Ouro em 2010".



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