O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, recusou-se a aparecer diante da imprensa após a vitória sobre o Villarreal por 1 a 0, na partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, em protesto contra a expulsão do brasileiro Vinícius Júnior.

Segundo a rádio espanhola Cadena SER, Mourinho não compareceu à coletiva de imprensa após a partida, e nenhum de seus auxiliares ou jogadores do time apareceu na zona mista, decisão anunciada pelos funcionários da liga espanhola presentes no estádio Santiago Bernabéu.

A irritação do clube merengue se deve à expulsão sofrida por Vinícius Júnior, apesar de o Real Madrid ter conseguido somar os três pontos graças a um único gol marcado por Diomande.

O treinador português demonstrou clara irritação após o cartão vermelho mostrado ao jogador brasileiro, e decidiu não comparecer à coletiva de imprensa.

O Real Madrid será obrigado a pagar uma multa financeira pela ausência de José Mourinho na coletiva de imprensa após o jogo.

Mourinho: como sempre o conhecemos

O jornalista Antonio Romero considerou que Mourinho revelou sua verdadeira personalidade com essa decisão, afirmando: "Vocês diziam que Mourinho tinha chegado mais calmo, mas ele mostrou seu verdadeiro rosto desde a primeira vez. Tenho a sensação de que por trás da decisão de Mourinho há duas questões; a primeira é que ele já começou a disputar a partida do Clássico, e a segunda é que ele está evitando responder a perguntas constrangedoras sobre o nível modesto que o time apresenta, e que tende a piorar".

Por sua vez, o analista Julio Pulido considera que Mourinho não mudou em relação ao que era no passado, afirmando: "Ele joga mais fora de campo do que dentro dele. Sua estratégia é clara, e consiste em compensar a falta de futebol do time provocando tensão e escalada. Se ele acha que esse método o aproximará do estilo de jogo do Barcelona, está enganado, porque é uma estratégia equivocada. Ele começou a trabalhar internamente para convencer os jogadores da necessidade de agitar os ânimos, e adotou o discurso do clube de que os árbitros prejudicam o Real Madrid".

Jordi Martí afirmou que a torcida do Real Madrid adotou o discurso de que a liga espanhola sofre de corrupção, acrescentando: "Eu achava que não veríamos novamente a pior versão de Mourinho, mas ele voltou para ficar. Ele contamina a todos com sua toxicidade".



