Jornalista espanhol é diagnosticado com coronavírus após cobrir jogo da Liga dos Campeões

Segundo jornal, profissional testa positivo para o vírus após viajar a Milão para cobrir a partida entre Atalanta e Valencia, pela Champions League

O Ministério da Saúde da Comunidade de Valência confirmou mais um caso de coronavírus Covid-19 na cidade, segundo informações do jornal Las Provincias. O jornalista teve o diagnóstico confirmado após viajar a Milão para cobrir a partida entre e , pela abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com as informações, o homem de 44 anos teria sido internado no hospital Clínico de Valência com alguns sintomas leves da doença, até que foi de fato confirmado o quadro de infecção. O caso é mais um que tem origem na , um dos países mais atingidos pelo vírus. Ao todo, já foram pelo menos 12 casos de morte e mais de 370 infectados.

Cabe destacar que o surto de coronavírus também está afetando o futebol no país. Ao todo, quatro partidas da foram suspensas no último final de semana como medida de prevenção. Além disso, as partidas da contra o , pela , e contra a , pela Liga da Itália, devem ser realizados de portões fechados.

No , nesta quarta-feira (26), foi confirmado o primeiro paciente diagnosticado com a infecção, um homem de 66 anos que também estava em território italiano.