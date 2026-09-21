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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Jornalista espanhol: dérbi de Madri é o maior escândalo de arbitragem de La Liga

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
La Liga
Portugal
Espanha

Verdade ou desculpas para a derrota?

Os meios esportivos espanhóis registraram reações de indignação e duras críticas após o dérbi da capital entre Atlético de Madrid e Real Madrid, com analistas esportivos considerando que a partida presenciou o maior escândalo de arbitragem do Campeonato Espanhol, em meio a acusações de que o técnico português José Mourinho estaria fugindo dos problemas técnicos do time ao atacar o comitê de arbitragem.

Javier Tinto, Fernando Polo, Nacho Labarga, Antonio Sanz, Jorge Llanio e Pipe Vázquez participaram na segunda-feira do programa "La Tribu", da "Radio Marca", para analisar a vitória do Atlético de Madrid no dérbi, a polêmica de arbitragem e as declarações de Mourinho contra o comitê de arbitragem.

O jornalista Javier Tinto afirmou: "É o maior escândalo de arbitragem que já vi em uma partida do Campeonato Espanhol. Quando foi que você viu deixarem de marcar dois cartões vermelhos aos 40 minutos? A partida muda nesse momento. Aos 40 minutos, o Atlético deveria ter terminado o jogo com nove jogadores. Um Real Madrid enfrentando um time com 9 jogadores teria acabado com uma grande vitória merengue. É um escândalo, um assalto à mão armada".

Por sua vez, Fernando Polo disse: "A designação de um árbitro, feita de boa fé e que não é a primeira vez que acontece, não pode levar à abertura de uma investigação ampla sobre a arbitragem após 7 rodadas e antes da pausa para as seleções, só porque o Real Madrid perdeu uma partida. Era isso que Mourinho buscava. Onde estamos agora? Estamos falando sobre a maneira de jogar do Real Madrid ou sobre a existência de uma conspiração de arbitragem?".

Nacho Labarga, por sua vez, comentou: "A designação de Ortiz Arias foi um risco. A partida foi um pouco grande demais para as suas capacidades, ele estava sob total pressão e não esteve à altura do confronto. O Real Madrid precisava de um choque elétrico de Mourinho, mas ele não lhe dá isso".

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Antonio Sanz afirmou: "Simeone deu uma dura lição em Mourinho. O problema do Real Madrid é este atual time do Barcelona. O Real Madrid teve 4 técnicos, enquanto o Barcelona teve apenas um comandante. A esmagadora situação esportiva do Barcelona causa um grande prejuízo ao Real Madrid".

Jorge Llanio comentou: "O Real Madrid não joga futebol de forma alguma, não apresenta nada. O time inteiro carece de futebol. Não há ideia nem estilo, enquanto as desculpas abundam. Falar dos árbitros são meras desculpas".

Pipe Vázquez encerrou suas declarações dizendo: "O Real Madrid disputou 8 partidas, jogou em dois estádios difíceis e perdeu em ambos, além de não ter resolvido os problemas de que sofre dentro de campo desde as temporadas anteriores. Já a entrevista coletiva lhe deu a desculpa de que precisava. O time joga mal e não apresenta nada".

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