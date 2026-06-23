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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jornalista argentino sobre a foto que tirou com Messi: “A foto da minha vida... Não acredito no que aconteceu”

Argentina x Áustria
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Áustria
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L. Messi
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EUA

Uma experiência inesquecível na vida de Joaquín Bruno

Sem querer, Lionel Messi brilhou em uma imagem que, sem dúvida, ficará marcada na história da Copa do Mundo. Após seu segundo gol contra a Áustria ontem, segunda-feira, o argentino, tomado pela alegria, correu para comemorar na área onde estavam alguns jornalistas.

Entre esses jornalistas estava Joaquín Bruno, que ainda não consegue acreditar que o ex-jogador do Barcelona tenha literalmente levantado as mãos para expressar sua enorme alegria com esse gol.

Após uma experiência inesquecível, Joaquín Bruno, jornalista do canal argentino “TyC Sports”, explicou a sequência dos acontecimentos à revista “Olé”: “Estar no lugar certo na hora certa tem suas vantagens, às vezes”.

E acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “É a foto da minha vida e o momento da minha carreira jornalística. Tudo isso se deve à minha reação quando puxei o jornalista ao meu lado para o lado e comemorei com alegria o gol marcado pela seleção nacional na Copa do Mundo, e esse gol foi de Messi”.

 E continuou: “Minha presença aqui se deve, sem dúvida, ao canal ‘TyC Sports’, pois eles confiaram em mim e me deram esse cargo; todo o resto é pelo melhor jogador de todos os tempos, pelo nosso capitão, pelo nosso emblema, por quem nos lidera. A equipe o segue, a torcida também o segue, e os jornalistas também.”

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Ele comentou: “Ainda não consigo acreditar nisso. Recebi uma quantidade enorme de mensagens, fotos e vídeos; meu celular não parou de tocar”.

Por fim, Joaquín encarregou sua esposa de uma tarefa, dizendo: “Pedi à Cici para tirar uma foto boa, do tamanho certo e com uma moldura bonita. Gaste o que for preciso, porque essa foto precisa ser vista todos os dias, não só por mim, para lembrar o que vivi, mas também pelo meu filho de quatro anos, que é um dos maiores fãs do Messi”.

E concluiu: “Chegou a hora de aproveitar esse momento maravilhoso que o melhor jogador da história me proporcionou”.



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