Jornal turco coloca Arda Turan no Flamengo, mas torcedores não se empolgam

Segundo informações do Fanatik, portal turco, clube carioca estaria de olho no meia; veja reações

Livre no mercado desde o término de seu contrato com o , cada movimento de Arda Turan reaquece especulações na imprensa turca, já que o meia de 33 anos é ídolo em seu país. Segundo o Fanatik, jornal da , o próximo passo do jogador seria o , para tristeza dos torcedores...do Fla?

Pois é. Nas redes sociais, a torcida do clube carioca não ficou nada feliz com a possibilidade, já que Arda Turan acabou de completar 33 anos, chegaria por vencimentos altos e tem problemas (no plural) com a justiça.

O turco sempre foi apontado como um dos jogadores mais promissores do planeta (chegando a ser escolhido o oitavo atleta jovem do mundo pela Uefa), e viveu o seu ápice no . Contratado pelo Barcelona, foi um fiasco, jogando cerca de 30 jogos em cinco anos de contrato. Veja as reações:

Espero que essa do Arda Turan seja barrigada.



Assim como Honda, tem uns 2/3 anos que ninguém sabe como está e está em fase decadente, não se destacou nem no último clube que atuou.



O japonês até acho que poderia ter sucesso no (espero que chegue), mas o turco é furada. — Rafael Dryzinho ᕦ(ツ)ᕤ (@Dryzinho_praero) January 31, 2020

Vcs querem se livrar do Diego que tem 34 anos, e ficam empolgados com Arda Turan que tem 33. — ㅤㅤ ㅤ (@Sihdney) January 31, 2020

Sai fora desse Arda Turan, meio campo pra frente o Flamengo já tem peças até de mais, o Mengo precisa mesmo de um lateral direito — Assis Junior (@AssisJu17804546) January 31, 2020

Arda Turan no Flamengo não sei se é um tiro no pé ou no hospital mesmo — pepê (@eu_pedroantonio) January 31, 2020

Se o turco chegará ou não, só o tempo pode dizer. No entanto, parece seguro dizer que o pedigree europeu de Arda Turan não empolgou muito o torcedor. O Flamengo retorna aos gramados nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), diante do Resende, pela quinta rodada da .