Jornal: Real Madrid procurou Mourinho após demitir Lopetegui, mas ouviu "não"

Special One teria recusado oferta dos Blancos, que acabaram anunciando Santiago Solari

Florentino Pérez convidou José Mourinho para retornar ao Santiago Bernabéu após demitir Julen Lopetegui. No entanto, o treinador português rejeitou o convite do Real Madrid. Ao menos é o que garante o jornal luso Record.

De acordo com a publicação portuguesa, o Special One, então ainda treinador do Manchester United, recebeu o convite em outubro do ano passado, mas recusou a oferta madrilenha.

Agora sem clube, Mourinho tem sido muito especulado no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, a chance do treinador comandar os Encarnados existe. O técnico vai estudar a oferta do clube luso e estaria disposto a aceitar um desafio ambicioso para a próxima temporada, mas quer reforços para elevar o nível do elenco atual.