Jornal paraguaio chama Corinthians de freguês do Guaraní e lembra histórico na Libertadores

Mesmo com a derrota, Guaraní eliminou o Alvinegro e paraguaios chamam a partida de "épica e memorável"

A repercusão no após a classificação do Guaraní contra o teve um tom de provocação ao clube brasileiro. O maior jornal do país, o ABC Color, colocou como título da matéria do jogo "Paternidad Legendaria" - que seria traduzido aqui como "Freguesia lendária".

Em espanhol, a expressão "paternidad" (paternidade, em português) é usada no futebol da mesma forma que "freguês" é usado no . Um time é "filho" do outro quando tem um retrospecto grande de derrotas e eliminações.

No texto, o jornal afirma que foi um "jogo épico e para se recordar". Mesmo perdendo por 2 a 1, o Guaraní eliminou o Corinthians. O gol marcado em Itaquera foi decisivo para a classificação dos paraguaios.

Além disso, o ABC Color ainda relembra que nos quatro confrontos entre as equipes, o Guaraní saiu vencedor em três deles. Na Libertadores de 2015, o "Indio" venceu as duas partidas contra o Alvinegro na fase de oitavas de final (2 a 0 no Paraguai e 1 a 0 em ).

O adversário do Guaraní na terceira fase da Libertadores será o Palestino, do . Quem passar enfrenta o na fase de grupos da competição continental. Completam o grupo B: Bolívar, da , e Tigre, da .