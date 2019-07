Jornal: Neymar deve R$ 147 milhões em impostos ao fisco espanhol

Atacante brasileiro é especulado para um retorno ao Barcelona

A volta de Neymar ao pode contar com mais um obstáculo. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o fisco espanhol concluiu em investigação que o atacante brasileiro deve 35 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em impostos durante o período em que atuou pelo clube catalão.

E não é a primeira vez que notícias sobre inquéritos envolvendo o astro são divulgadas na . Em março, o diário El Mundo informou que a receita do país avalia se o atacante não teria pagado os impostos referentes ao bônus de renovação com o Barcelona e da receita sobre a transferência para o .

Neymar está em recuperação de lesão que o tirou da . O PSG alegou que o atacante não voltou para realizar a pré-temporada na data combinada e que tomaria medidas correspondentes. Já o Barça, que apresentou Antoine Griezmann neste domingo, poderia envolver Philippe Coutinho numa troca.

O prestígio de Neymar no PSG não anda em alta. O atacante afirmou no último sábado que seu maior momento na carreira foi a goleada justamente contra a equipe parisiense que atualmente defende. Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube, já deu declarações de que quer no elenco um perfil diferente em relação ao camisa 10.