Jornal italiano diz que Icardi explodiu com Spaletti: "Última vez que falo com você"

A briga entre Mauro Icardi e a Inter de Milão aparentemente ganhou mais um capítulo tenso. De acordo com o jornal italiano "Corriere della Sera", o atacante teria perdido a paciência em uma reunião com o técnico Luciano Spalletti e o médico do clube.

"Esta é a última vez que eu falo com vocês", teria dito o camisa 9, que foi barrado pelo treinador e a direção técnica e agora alega dores em um dos joelhos para não voltar a treinar com o grupo normalmente. Antigo capitão e ídolo da Inter, Icardi teria indicado que só trata de sua situação com Steven Zhang, presidente do clube.

Mais artigos abaixo

O conflito explodiu há cerca de duas semanas, tirou o até então principal jogador da Inter de ação desde então e pode terminar em uma saída abrupta. De acordo com a publicação, Icardi e Wanda Nara, sua mulher e agente, querem uma retratação pública do clube para que tudo volte ao normal.

Hoje, a expectativa é de que Zhang interfira na situação e, quem sabe, consiga resolver tudo. O problema é que ele só é esperado em Milão às vésperas do próximo dérbi, daqui a duas semanas. De acordo com outro jornal italiano, a Gazzetta dello Sport, a Inter de Milão está considerando tomar medidas legais contra Icardi para que ele volte a treinar.