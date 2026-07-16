Jornal inglês revela... a história das 31 “manobras desleais” que deram a vitória à Argentina sobre a Inglaterra

Os jornais ingleses continuaram a criticar a seleção argentina, após a partida que os enfrentou na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Inglaterra por 2 a 1, ontem, quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.

Após o término da partida, o jornal britânico “The Telegraph” publicou uma reportagem na qual destacou o que chamou de “jogadas sujas” às quais a seleção argentina recorreu para vencer a Inglaterra, do início ao fim da partida.

O jornal afirmou que os jogadores da Argentina cometeram 31 jogadas sujas, que variaram entre entradas violentas durante a partida, agressões a jogadores da Inglaterra quando não estavam com a bola, discussões com eles ou conversas com o árbitro Ismail Al-Fath para pressioná-lo.

No entanto, a manobra mais marcante observada pelo jornal foi o fato de os jogadores da seleção argentina terem erguido uma faixa após o término da partida, afirmando que as Ilhas Malvinas são argentinas, em meio ao conflito existente com o Reino Unido.

Vale lembrar que a seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo pela sétima vez em sua história, a segunda consecutiva e a terceira nas últimas quatro edições, onde enfrentará a seleção da Espanha no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey.