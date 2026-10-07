Jornal inglês destaca jovens de Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras entre os mais promissores do mundo

O conceituado jornal inglês The Guardian divulgou sua tradicional lista dos 60 jovens mais promissores do mundo em 2026. O levantamento, que reúne exclusivamente jogadores nascidos em 2009, conta com três representantes do futebol brasileiro: Eduardo Conceição, do Palmeiras, Iago Machado, do Corinthians, e Eduardo Pape, do Cruzeiro. A presença dos três coloca clubes brasileiros ao lado de diversas equipes ao redor do mundo na formação de uma das gerações consideradas mais promissoras do futebol mundial.

O mais jovem dos três é Eduardo Conceição, de 16 anos, atacante do Palmeiras. Cria da Academia desde 2018, o jogador atua pelo Sub-20 e tem contrato com o clube até o fim de 2029, com multa rescisória de € 100 milhões (R$ 560 milhões, na cotação atual) para equipes do exterior. Camisa 10 da seleção brasileira Sub-17, o atacante despertou interesse de Manchester City, Manchester United, PSG, Barcelona, Chelsea, Arsenal e Liverpool, equipes que mantêm olhos atentos na jovem promessa.

O segundo brasileiro da lista é Iago Machado, de 17 anos, zagueiro do Corinthians. Cria das categorias de base do clube, o jogador tem contrato com o Timão até abril de 2028 e multa rescisória para equipes do exterior de € 100 milhões, assim como Conceição. Com dois jogos disputados no profissional, Iago já despertou interesse de clubes europeus, com Arsenal e Chelsea entre os times que acompanham sua evolução e chegaram a enviar observadores para vê-lo em ação, conforme informou o Lance! em setembro.

O terceiro brasileiro apresentado é Eduardo Pape, também de 17 anos, meio-campista do Cruzeiro. O jogador chegou ao clube em 2023, vindo do Azuriz, do Paraná, e renovou seu contrato até janeiro de 2029, com multa rescisória para equipes do exterior fixada em € 100 milhões. Após se destacar pelo sub-20 do Cruzeiro, onde joga atualmente, e pela seleção brasileira Sub-17, Pape despertou sondagens de Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid e de equipes Grupo City, além de ser monitorado por Bournemouth, Monaco e Villarreal.

A projeção dos três acontece em um momento em que o futebol brasileiro também passa a criar mecanismos para ampliar o espaço dos jovens. A partir de 2027, o Brasileirão terá limite de 50 jogadores inscritos por clube, sendo que 20 deles deverão ser Sub-23. A mudança faz parte de um conjunto de medidas discutidas pela CBF com os clubes para incentivar a utilização e o desenvolvimento de atletas mais novos na competição.

Com isso, Eduardo Conceição, Iago Machado e Eduardo Pape agora terão a missão de transformar o potencial reconhecido internacionalmente em espaço e desempenho pelos seus clubes, justamente em um cenário que, a partir de 2027, deve abrir ainda mais oportunidades para jovens jogadores no Brasileirão.