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imago-sport-1083600674.jpgSports Press Photo
Joaquim Lira Viana

Jornal inglês destaca jovens de Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras entre os mais promissores do mundo

Brasileirão
Corinthians
Palmeiras
Cruzeiro
E. Conceicao
I. Machado
E. Pape

Trio brasileiro nascido em 2009 aparece entre os 60 talentos escolhidos pelo The Guardian

O conceituado jornal inglês The Guardian divulgou sua tradicional lista dos 60 jovens mais promissores do mundo em 2026. O levantamento, que reúne exclusivamente jogadores nascidos em 2009, conta com três representantes do futebol brasileiro: Eduardo Conceição, do Palmeiras, Iago Machado, do Corinthians, e Eduardo Pape, do Cruzeiro. A presença dos três coloca clubes brasileiros ao lado de diversas equipes ao redor do mundo na formação de uma das gerações consideradas mais promissoras do futebol mundial.

O mais jovem dos três é Eduardo Conceição, de 16 anos, atacante do Palmeiras. Cria da Academia desde 2018, o jogador atua pelo Sub-20 e tem contrato com o clube até o fim de 2029, com multa rescisória de € 100 milhões (R$ 560 milhões, na cotação atual) para equipes do exterior. Camisa 10 da seleção brasileira Sub-17, o atacante despertou interesse de Manchester City, Manchester United, PSG, Barcelona, Chelsea, Arsenal e Liverpool, equipes que mantêm olhos atentos na jovem promessa.

O segundo brasileiro da lista é Iago Machado, de 17 anos, zagueiro do Corinthians. Cria das categorias de base do clube, o jogador tem contrato com o Timão até abril de 2028 e multa rescisória para equipes do exterior de € 100 milhões, assim como Conceição. Com dois jogos disputados no profissional, Iago já despertou interesse de clubes europeus, com Arsenal e Chelsea entre os times que acompanham sua evolução e chegaram a enviar observadores para vê-lo em ação, conforme informou o Lance! em setembro.

O terceiro brasileiro apresentado é Eduardo Pape, também de 17 anos, meio-campista do Cruzeiro. O jogador chegou ao clube em 2023, vindo do Azuriz, do Paraná, e renovou seu contrato até janeiro de 2029, com multa rescisória para equipes do exterior fixada em € 100 milhões. Após se destacar pelo sub-20 do Cruzeiro, onde joga atualmente, e pela seleção brasileira Sub-17, Pape despertou sondagens de Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid e de equipes Grupo City, além de ser monitorado por Bournemouth, Monaco e Villarreal.

A projeção dos três acontece em um momento em que o futebol brasileiro também passa a criar mecanismos para ampliar o espaço dos jovens. A partir de 2027, o Brasileirão terá limite de 50 jogadores inscritos por clube, sendo que 20 deles deverão ser Sub-23. A mudança faz parte de um conjunto de medidas discutidas pela CBF com os clubes para incentivar a utilização e o desenvolvimento de atletas mais novos na competição.

Com isso, Eduardo Conceição, Iago Machado e Eduardo Pape agora terão a missão de transformar o potencial reconhecido internacionalmente em espaço e desempenho pelos seus clubes, justamente em um cenário que, a partir de 2027, deve abrir ainda mais oportunidades para jovens jogadores no Brasileirão.

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