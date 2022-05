Jornal garante que Pogba já acertou com novo clube para a próxima temporada

Ele está de volta! Segundo a imprensa italiana, Paul Pogba, de saída do Manchester United, está acertado para retornar à Juventus depois de seis anos desde sua saída, justamente para o clube inglês.

Lesionado desde abril e com contrato válido até junho deste ano, Paul Pogba não vai seguir no Manchester United, onde atua desde 2016. Em busca de um novo clube para chamar de casa, o volante acabou achando um "velho" clube. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o francês recebeu e aceitou uma proposta para voltar a defender as cores da Juventus.

O projeto esportivo da equipe, além do treinador Massimiliano Allegri, com quem Pogba já trabalhou na Juve, foram fatores determinantes para que ele escolhesse a Velho Senhora como destino para as próximas temporadas, segundo o jornal. Neste período, ele busca igualar - ou até melhorar - os números de sua primeira passagem, que durou quatro anos - foram oito títulos (quatro Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália) e 39 gols marcados em 234 partidas disputadas.

A publicação indica, também, que o contrato de Pogba com os Red Devils será válido por três anos, e prevê um salário de aproximadamente 10 milhões de euros (cerca de 51 milhões de reais) por temporada. O United não terá que pagar o passe do jogador, que já vai estar livre no mercado - mesma situação que aconteceu quando ele trocou o time inglês pela Velha Senhora em 2012, antes de ver os Diabos Vermelhos pagarem 100 milhões de euros para tê-lo de volta em 2016.

Buscando reforçar o time, a Juventus, além de Pogba, também está próxima de contratar Ángel Di Maria, que teve sua saída oficializada pelo PSG nesta sexta-feira (20). Assim como o francês, o atacante também chegará sem custos à Velha Senhora, que arcará apenas com os vencimentos do argentino.