Jornal: Flamengo está perto de contratar Jorge por empréstimo

Lateral pertence ao Monaco, mas atualmente está emprestado ao Porto

O lateral-esquerdo Jorge está próximo de retornar ao Flamengo. De acordo com o jornal português A Bola, o Rubro-Negro já encaminhou o empréstimo do jogador, que pertence ao Monaco, mas está atuando por empréstimo com a camisa do Porto.

Ainda segundo a matéria, o Atlético-MG também teria interesse em contar com o jogador de 22 anos. Em Portugal desde a temporada passada, Jorge tem sofrido com a concorrência do também brasileiro Alex Telles.