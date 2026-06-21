Jornal espanhol: O Al-Ahly é a arma secreta do Egito... e dá aos Faraós uma vantagem na Copa do Mundo

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou que o Egito demonstrou, durante sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, ser uma seleção forte e organizada, que se destaca pela coesão e pelo trabalho em equipe.

O jornal espanhol “AS” afirmou que a seleção egípcia possui uma arma secreta que dá aos Faraós uma vantagem competitiva na Copa do Mundo: o fato de contar com um grande número de jogadores do Al-Ahly em suas fileiras.

O jornal destacou que a seleção egípcia conta com oito jogadores do Al-Ahly na lista liderada pelo técnico Hossam Hassan, que já vestiu a camisa do clube do Cairo durante sua carreira como jogador.

Esse fator é considerado uma vantagem importante do ponto de vista competitivo, já que a presença de um grupo de jogadores acostumados a atuar juntos em um mesmo clube pode constituir uma arma eficaz em um torneio repleto de talentos individuais.

O Egito escalou cinco jogadores do Al-Ahly na equipe titular contra a Bélgica: Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Yasser Ibrahim, Marwan Attia e Imam Ashour, enquanto outros três ficaram no banco de reservas: Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet e Ahmed Mostapha (Zizo), que entrou em campo no segundo tempo.

O jornal “AS” destacou que isso reflete claramente a filosofia adotada pelos Faraós, que consiste em brilhar como um sistema coletivo e aproveitar ao máximo uma vantagem que nem todas as seleções possuem.

A Copa Africana das Nações 2025-2026, realizada entre o final de 2025 e o início de 2026, também contou com uma forte presença de jogadores do Al-Ahly, já que a concentração da seleção egípcia no Marrocos incluiu nove jogadores internacionais do clube, no âmbito da busca pelo título.

Essa forte presença de jogadores do Al-Ahly representa mais um sucesso para o clube, que participou da Copa do Mundo de Clubes de 2025.

O Al-Ahly recebeu cerca de 100 mil euros por cada jogador convocado para a seleção nacional durante a fase de grupos, com a possibilidade de esse valor aumentar caso o Egito continue sua trajetória até as fases eliminatórias.

O jornal “AS” acrescentou: “O fato de o sucesso da seleção egípcia estar ligado à contribuição do maior clube do país não é novidade alguma, mas esse sucesso se destaca nesta ocasião, levando-se em conta que a presença dos jogadores do Al-Ahly constitui a espinha dorsal dos Faraós”.

E concluiu: “Essa espinha dorsal conta com Shobier no gol, Hani e Yasser Ibrahim na defesa, e Marwan Attia e Imam Ashour no meio-campo, dentro de um esquema que não depende inteiramente dos astros Mohamed Salah e Omar Marmoush, apesar de sua posição como os principais destaques da seleção egípcia”.