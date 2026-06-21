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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Jornal espanhol: O Al-Ahly é a arma secreta do Egito... e dá aos Faraós uma vantagem na Copa do Mundo

E. Ashour
H. Hassan
M. Salah
M. Shobeir
Y. Ibrahim
O. Marmoush
Egito
Bélgica
Nova Zelândia
Copa do Mundo
Al Ahly
Egito
Bélgica
Nova Zelândia

trunfo

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou que o Egito demonstrou, durante sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, ser uma seleção forte e organizada, que se destaca pela coesão e pelo trabalho em equipe.

O jornal espanhol “AS” afirmou que a seleção egípcia possui uma arma secreta que dá aos Faraós uma vantagem competitiva na Copa do Mundo: o fato de contar com um grande número de jogadores do Al-Ahly em suas fileiras.

O jornal destacou que a seleção egípcia conta com oito jogadores do Al-Ahly na lista liderada pelo técnico Hossam Hassan, que já vestiu a camisa do clube do Cairo durante sua carreira como jogador.

Esse fator é considerado uma vantagem importante do ponto de vista competitivo, já que a presença de um grupo de jogadores acostumados a atuar juntos em um mesmo clube pode constituir uma arma eficaz em um torneio repleto de talentos individuais.

O Egito escalou cinco jogadores do Al-Ahly na equipe titular contra a Bélgica: Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Yasser Ibrahim, Marwan Attia e Imam Ashour, enquanto outros três ficaram no banco de reservas: Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet e Ahmed Mostapha (Zizo), que entrou em campo no segundo tempo.

O jornal “AS” destacou que isso reflete claramente a filosofia adotada pelos Faraós, que consiste em brilhar como um sistema coletivo e aproveitar ao máximo uma vantagem que nem todas as seleções possuem.

A Copa Africana das Nações 2025-2026, realizada entre o final de 2025 e o início de 2026, também contou com uma forte presença de jogadores do Al-Ahly, já que a concentração da seleção egípcia no Marrocos incluiu nove jogadores internacionais do clube, no âmbito da busca pelo título.

Essa forte presença de jogadores do Al-Ahly representa mais um sucesso para o clube, que participou da Copa do Mundo de Clubes de 2025.

O Al-Ahly recebeu cerca de 100 mil euros por cada jogador convocado para a seleção nacional durante a fase de grupos, com a possibilidade de esse valor aumentar caso o Egito continue sua trajetória até as fases eliminatórias.

O jornal “AS” acrescentou: “O fato de o sucesso da seleção egípcia estar ligado à contribuição do maior clube do país não é novidade alguma, mas esse sucesso se destaca nesta ocasião, levando-se em conta que a presença dos jogadores do Al-Ahly constitui a espinha dorsal dos Faraós”.

E concluiu: “Essa espinha dorsal conta com Shobier no gol, Hani e Yasser Ibrahim na defesa, e Marwan Attia e Imam Ashour no meio-campo, dentro de um esquema que não depende inteiramente dos astros Mohamed Salah e Omar Marmoush, apesar de sua posição como os principais destaques da seleção egípcia”.

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