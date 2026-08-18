O jovem atacante do Barcelona, Hamza Abdelkarim (18 anos), apresentou-se ao time principal como um centroavante dotado de um faro de gol especial e com capacidade de se movimentar fora de sua zona para desenvolver o jogo com apenas um toque.

O técnico alemão Hansi Flick o elogiou após ele marcar dois gols na partida contra o Birmingham, afirmando: "Como atacante, você tem que aparecer dentro da área, e foi isso que ele fez hoje, e é o que eu peço do camisa 9".

Hamza reúne as características que Flick pede de seus atacantes, além do sucesso de ter marcado três gols até agora.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a participação de Hamza no jogo se assemelha à de Robert Lewandowski em sua última temporada.

Enquanto o atacante polonês registrou uma média de 8,6 passes por partida, Hamza completou 8 passes diante do Basel e 9 passes contra o Birmingham, os dois únicos amistosos dos quais há dados disponíveis.

A média de toques de Lewa foi de 19 toques, enquanto Hamza tocou na bola 9 vezes durante 45 minutos diante do Basel e 24 vezes durante 62 minutos diante do Birmingham.

Com base nisso, sua participação no jogo é ligeiramente superior à de Lewandowski, tendo marcado três gols em cinco finalizações ao gol.

O primeiro treino de Hamza no Barcelona contou com um exercício de finalização de jogadas por parte da comissão técnica para avaliar o nível do atacante egípcio, que os agradou desde o primeiro momento.

Sua finalização das jogadas destacou-se pelos chutes cruzados ou em direção à trave mais próxima, no estilo de um centroavante nato, tendo os presentes no treino afirmado: "Quando ele deu a primeira cabeçada, dissemos (que maravilha)".

A comissão técnica do Barcelona observou o intenso recuo de Hamza para receber a bola, à semelhança dos atacantes do time, o que levou Pol Planas e sua equipe a intervir para trabalhar com ele na aplicação disso em momentos específicos conforme as exigências do jogo, e para abrir espaços e passar a bola, já que queriam sua presença constante dentro da área, exatamente como Flick prefere.

A equipe de Planas recorreu a vídeos das estrelas Erling Haaland e Viktor Gyökeres para reforçar esses conceitos no jogador, além de trechos específicos do camaronês Samuel Eto'o para que ele aprendesse os momentos adequados para se afastar de sua zona.

A comparação entre Hamza e o atacante do Manchester City chegou ao ponto de seus companheiros no Barcelona passarem a cantar para ele, de brincadeira, "Hamza, Hamza" na melodia da famosa canção "Haaland, Haaland".

O jovem atacante se prepara para disputar o último amistoso na preparação para a nova temporada na próxima quarta-feira, quando fará sua estreia no estádio Spotify Camp Nou em um confronto de caráter especial contra seu ex-clube, o Al Ahly do Egito.

Sua família é torcedora do clube egípcio, já que seu pai chegou a jogar na seleção egípcia de vôlei, enquanto Hamza tinha camisas do Barcelona desde pequeno, sabendo-se que ele disputou 9 partidas com o time principal do Al Ahly.