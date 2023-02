Jornal espanhol elogia atuação de Vinícius Júnior na Champions e o coloca no mesmo patamar que Kylian Mbappé

Atacante comandou a reação na virada histórica contra o Liverpool e confirma favoritismo merengue no torneio

Em mais uma partida digna de Champions League, o Real Madrid conseguiu uma goleada histórica sobre o Liverpool por 5 a 2 atuando fora de casa, e de virada. Como acontece nas grandes noites europeias, os torcedores que foram até Anfield viram uma apresentação majestosa dos espanhóis e, principalmente, de Vinícius Júnior.

Com dois gols anotados, uma assistência e diversas chances criadas, o brasileiro foi o nome da partida e comandou o triunfo dos merengues. Isso levou um dos jornais mais tradicionais da Espanha, o Marca, a exaltar a performance do camisa 21: “Simplesmente imparável. Um doblete para resgatar o Real Madrid. Sua atuação no Anfield o troca de patamar e o coloca no mesmo escalão que [Kylian] Mbappé. É brutal a sua capacidade de desequilibrar e gerar perigo”, escreveu o diário.

O Marca destacou o primeiro gol marcado por Vinícius, que ajudou o Real Madrid a recuperar o ânimo após o baque inicial, e também a perseverança do jogador por não ter desistido quando o time espanhol perdia por 2 a 0. “A goleada tem sua assinatura”, continuou a publicação.

A goleada por 5 a 2 deixa o Real Madrid com um pé nas quartas de final da Champions League, além de demonstrar que a equipe é a grande favorita a levantar a taça da competição pela 15ª vez em sua história. É por isso que o time comandado por Carlo Ancelotti deve continuar sendo um dos preferidos dos palpiteiros nas plataformas de apostas que cobrem o torneio, como é o caso da 1xBet.

Como foi o jogo

O Liverpool, embalado por sua torcida que cantava desde o início, fez dois gols com menos de 15 minutos do primeiro tempo. O primeiro, aos quatro minutos, com o uruguaio Darwin Nuñez, que aproveitou um excelente passe de Mohamed Salah e trocou de calcanhar para o fundo das redes, surpreendendo o goleiro Thibaut Courtois. Com o placar aberto, o Liverpool continuou pressionando os Merengues, que sucumbiram à pressão e, em uma falha de Courtois aos 14 minutos, Salah ampliou o placar para os donos da casa.

Em desvantagem logo no começo do jogo, o Real Madrid não teve escolha a não ser se lançar ao ataque, quando começou o show comandado por Vinícius Júnior. Aos 21 minutos, o brasileiro invadiu a grande área do Liverpool e, cercado por marcadores, conseguiu finalizar com exímia precisão, superando o goleiro Alisson.

Com o gol, o Real se animou na partida, mas os Reds continuavam oferecendo perigo e chegavam perto do terceiro gol. Até que Alisson falhou após um recuo de bola, aos 36 minutos, ao ser pressionado por Vinícius e, ao tentar se livrar da bola, chutou nas pernas do atacante: a bola bateu no camisa 21 e foi parar no fundo da rede.

O jogo foi para o intervalo com um empate, mas logo nos primeiros minutos da segunda etapa o Real Madrid conseguiu a virada. Em uma jogada de bola parada, Modric cruzou na medida para Éder Militão, sozinho dentro da grande área, desviar de cabeça para o fundo das redes, colocando sua equipe na frente do marcador.

Após a virada, o Real passou a levar mais perigo à meta adversária. Em uma combinação de passes entre Rodrygo e Benzema, o francês conseguiu o espaço para finalizar para a meta adversária, contando com um desvio que deixou Alisson vendido no lance: 4 a 2 para o Real Madrid.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Modric roubou uma bola no meio-campo e acionou Vinícius Júnior, que carregou a bola até a entrada da área e acionou Benzema. O francês, com calma e precisão, limpou do goleiro para marcar o quinto e último gol do Madrid no confronto.