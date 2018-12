Jornal espanhol diz que Filipe Luis pode se despedir do Atlético de Madrid

Lateral, que sofreu lesão na coxa direita no último fim de semana, tem contrato apenas até junho de 2019

O lateral-esquerdo Filipe Luís deve deixar o Atlético de Madrid ao final da atual temporada europeia. De acordo com o jornal espanhol Marca, o brasileiro não deve renovar seu contrato com o clube, que se encerra no dia 30 de junho de 2019. A partir de janeiro, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Incluindo suas duas passagens pelo Atlético de Madrid, Filipe Luis está em sua oitava temporada pelo clube.

Aos 33 anos, o lateral chegou ao Atlético de Madrid pela primeira vez na temporada 2010/11 e ficou até 2014, quando se transferiu para o Chelsea. Um ano depois, o brasileiror etornou para o time espanhol.