Jornal espanhol: detalhe curioso diferencia Hamza Abdelkarim das estrelas do Barcelona

O jogador Hamza Abdelkarim renovou seu contrato nesta semana com o Barcelona, tendo suas condições financeiras melhoradas e o valor da multa rescisória em seu contrato elevado para 150 milhões de euros.

O maior artilheiro do Barcelona no período de preparação para a nova temporada mantém sua licença junto ao time reserva, apesar de sua total integração à dinâmica do time principal, com o qual treina diariamente na cidade esportiva.

Segundo informou o jornal espanhol "Sport", a situação do jogador representa um caso único, pois ele é o único jogador do elenco do time principal que deixa as instalações do clube catalão a pé.

Enquanto os demais jogadores chegam e saem a bordo de seus próprios carros, o jogador egípcio sai a pé pelo portão mais próximo do campo de treinos "Tito Vilanova" e atravessa a rua rumo ao seu local de residência, um dos apartamentos que o clube disponibiliza para seus jogadores jovens, geralmente quando atingem a maioridade e concluem sua fase de residência na "La Masia".

Hamza Abdelkarim mora em Sant Joan Despí, onde costuma aparecer em fotos de recordação com alguns torcedores que circulam próximo às instalações do Barcelona em busca de um encontro com seus astros, e não recusa o pedido de nenhum deles.

Com base nisso, a nova vida de Hamza Abdelkarim, longe das viagens com o time, não exige dele grandes deslocamentos.



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