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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Jornal espanhol: Benzema está encurralado na Arábia Saudita e Lyon revela os motivos do fracasso de seu retorno

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Ele vai se transferir para um novo clube da Liga Roshan?

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, nesta segunda-feira, que o atacante francês Karim Benzema está preso na Arábia Saudita, já que, apesar de ter rescindido seu contrato de forma amigável com o Al-Hilal após apenas sete meses de sua chegada, sua saída não significa que ele tenha total liberdade para escolher seu próximo destino.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a janela de transferências de verão testemunhou a impossibilidade de retorno do jogador a seu clube de origem, o Olympique Lyon, onde foi formado, sendo que o problema reside no fato de o atacante ter um contrato que o vincula à Liga Profissional Roshn até o ano de 2030.

Matthieu Louis-Jean, diretor esportivo do Lyon, disse: "É verdade que houve contato com Benzema por meio de um intermediário neste verão, mas a coisa era impossível porque sua situação contratual o impedia. Karim é um jogador excepcional, e nós procurávamos um atacante, mas não conseguimos concretizar nada".

As raízes da crise remontam ao planejamento esportivo do Al-Hilal, já que o clube saudita reforçou seu elenco fortemente e investiu mais de 200 milhões para fortalecer sua equipe.

As grandes contratações da equipe incluíram jogadores como Martinelli, Somerville e Watkins, que se juntaram a uma lista de profissionais estrangeiros que já conta com Yassine Bounou, Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves e outros.

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Essa situação resultou na comunicação, por parte da diretoria do Al-Hilal, a Benzema de que ele não seria inscrito na competição local, o que significa que sua participação se restringiria apenas à Liga dos Campeões da Ásia.

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Esses dados aceleraram a chegada a um acordo para encerrar sua trajetória com o clube, apesar de o próprio Benzema ter afirmado, em 21 de agosto, que permaneceria nas fileiras do Al-Hilal.

E, seis meses após sua assinatura, Benzema deixou as fileiras da equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi antes do fechamento da janela de transferências. O atacante, antes de rescindir seu contrato, recebeu o interesse do Al-Shabab, e também foi cogitada a possibilidade de seu retorno ao Al-Ittihad.

Um clima de incerteza cerca o futuro do jogador no momento atual, já que seu futuro ainda permanece ligado à Arábia Saudita, apesar de ele estar sem equipe.

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O Lyon desponta como destino preferido do jogador, apesar de sua atual situação contratual dificultar a questão de seu retorno ao velho continente europeu.

Os próximos dias definirão se ele conseguirá resolver sua situação atual, ou assinar com outro clube saudita, ou tomar a decisão de que chegou a hora de pendurar as chuteiras e encerrar sua trajetória lendária.

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